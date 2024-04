Hroši chtějí uspět i v Super Cupu, posily lovili v Jižní Americe

„Vzhledem k tomu, že už předem bylo jasné, že na Super Cup pojede i poražený, jsme před sérií o třetí místo všechny naše cizince propustili zpátky domů a hráli jsme vyloženě s našimi hráči,“ vysvětluje Šnelly. „Medaili jsme chtěli, ale jako nějaké výrazné zklamání to neberu. To letos – pokud bychom skončili bez medaile – by to zklamání bylo.“

Vedení Hrochů totiž na aktuální ročník výrazně posílilo. Hned tři hráče si vyhlédlo v Argentině. „Stejně jako loni je zde nadhazovač Matias Etchevers Larraburu a catcher Juan Cruz Garolini, který byl v minulém ročníku vyhlášen nejlepším pálkařem extraligy,“ říká Šnelly. „A tentokrát s nimi přijel další argentinský reprezentant, Conrado Zanutinni.“

Momentka z utkání softbalistů Havlíčkova Brodu a Břeclavi.

Havlíčkobrodský tým navíc formou hostování z Kunovic doplnili dva čeští reprezentanti do 23 let, nadhazovač Matyáš Zelinka a vnější polař David Vícha. „Kunovice spadly z extraligy, a protože kluci z reprezentace mají povinnost hrát extraligu, budou nastupovat za nás,“ vysvětlil brodský trenér.

Ještě výraznější doplnění hráčského kádru však Hroši chystají pro již zmiňovaný Super Cup, evropský klubový turnaj, který se bude hrát poslední týden letních prázdnin (26.–31. srpna) v Praze.

„Bereme to jako důležitou akci, na kterou nás posílí ještě další hráči. Dva seniorští reprezentanti, David Jaluška z Chomutova a Adam Šuta z Mostu, a pravděpodobně ještě i venezuelský nadhazovač Sivira Pimentel,“ upřesňuje Šnelly.

Pimentel loni na Super Cupu pomohl Magos Tenerife až do finále, ve kterém španělský celek podlehl Břeclavi 1:2. „Měl by u nás následně zůstat až do konce sezony, i na extraligové play off. Takže to bude zřejmě největší posila, jakou jsme kdy měli,“ myslí si Šnelly.

Tomu je jasné, že v obou soutěžích (extralize i Super Cupu) budou největšími favority hráči Břeclavi, kteří budou obhajovat loňské vítězství. „Mají dva nejlepší nadhazovače v Evropě, kteří patří k nejlepším na celém světě, a čtveřici dalších našich reprezentantů,“ zmiňuje Šnelly elitní dvojici Jakub Osička – Michal Holobrádek.

„Protože je chceme letos potrápit, rozhodli jsme se jim konkurovat nákupem hráčů ze zahraničí, kteří nám budou pomáhat jak v lize, tak v evropském poháru,“ pokračuje Šnelly. „Nechceme jít touto cestou každý rok, protože tolik cizinců zabírá místo našim hráčům. Ale je to pokus pro tento rok, spojili jsme to i se Super Cupem.“

Po úvodních dvou hracích víkendech mají Hroši v extralize na svém kontě čtyři výhry a dvě porážky. Drží se tak v první šestce, která týmům zajistí postup do play off.

„To se ale hraje až za půl roku, takže si myslím, že je nyní předčasné něco řešit,“ má jasno Šnelly. „Základní část je trošku roztahaná, poslední dvě kola se budou dohrávat v září. Ale z osmi týmů šest postoupí do play off a v něm určitě chceme být.“

Nejbližší zápas čeká Hrochy příští středu, kdy se představí na hřišti pražských Joudrs ve Svoboda parku (od 19.30).

Softbalisté Havlíčkova Brodu.

A se stejným soupeřem se Havlíčkův Brod střetne i 24. května, kdy v Hippos Areně chystá speciální program. „Hippos Arenu jsme opět trochu vylepšili, největší novinou je, že jsme areál zasíťovali kamerami. Jednak bezpečnostními, ale i tak, aby byly naše domácí zápasy streamované na internetu,“ zmiňuje změny v infrastruktuře.

„Právě s Joudrs tak sehrajeme projektový zápas. Program ještě budeme připravovat, ale protože se to jmenuje Hippos Day, určitě bude pro naše nejmenší,“ slíbil šéftrenér havlíčkobrodských softbalistů.