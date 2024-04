Brtnice prodala pozemky u letiště svému radnímu, opozice spor prohrála

V brtnickém zastupitelstvu se jednalo o první výrazné vystoupení opozice od předloňských komunálních voleb. Starosta Jan Přibyl (MYHA Brtnice) do přestřelky oponentů prakticky nezasahoval. Po schůzi však uznal, že prodej pozemků byl nepříjemnou záležitostí.

„Bylo to kontroverzní a nebylo to jednoduché pro nikoho z přítomných. Ten prodej se řešil dlouhé roky,“ řekl starosta.

Podle něj se jednalo o „vystoupení opozice v Brtnici“. „Tyhle věci tady dřív tradicí nebyly. Po volbách rada a zastupitelstvo pracovaly až do dalších voleb, tak doufám, že se to zase vrátí ke standardnímu brtnickému stavu,“ řekl Přibyl.

Mimořádná na brtnické poměry byla i výměra 4,5 tisíce metrů čtverečních prodávaných pozemků – šlo o cesty a travnatou či zastavěnou plochu. Prodávaly se za necelé 4 miliony korun.

Nejostřejší oponentkou prodeje pozemků Zelenému byla bývalá brtnická starostka a nynější opoziční zastupitelka Miroslava Švaříčková (ODS).

Brtnicí se šíří dezinformace, tvrdí Zelený

Během schůze došlo na emotivní výměnu názorů mezi Švaříčkovou a Jiřím Zeleným. Ten nejprve obsáhle argumentoval, proč pozemky potřebuje a proč jejich prodej pro město nebude nevýhodný a nijak Brtnici v budoucnu nebude omezovat. Mluvil také o tom, že starší halu, nacházející se na dotčených pozemcích, získal poctivě.

„Z výše uvedených důvodů vyvracených lží, překroucených informací a polopravd si udělejte obrázek sami, zda bylo důvodem pošpinit mne, mé podnikání, naši rodinu, nebo jen vytvořit dojem o klientelismu na radnici. Já myslím, že všechno dohromady,“ řekl Zelený.

Radní dodal, že Brtnicí se šíří dezinformace, že on, Jiří Zelený, halu koupil v rozporu se zákonem, protože Brtnice měla mít na halu předkupní právo.

„Minimálně jednou mi to řekla bývalá starostka Švaříčková. Já bych byl rád, kdyby tohle všechno už skončilo. Mirko, co si o tom myslíš ty?“ obrátil se Zelený na bývalou starostku Miroslavu Švaříčkovou.

„V rozporu se zákonem? Vůbec nevím, že bych ti něco takového říkala,“ reagovala Švaříčková.

„Řekla jsi mi, že jsem to nabyl nějakým šméčkem a že jsem porušil zákon tím, že jsem vám nějakým způsobem sebral předkupní právo,“ pokračoval Zelený.

„To si myslím, že ne, že jsme až takhle dozadu nikdy spolu nešli… Můžu ti to takhle říct a mrzí mě ty tvoje osobní útoky, protože si myslím, že každý zastupitel má právo říct svůj názor, a ne že ty musíš přesvědčit všechny, že musí jet podle tebe, to není dobrý. Snad máme nějakou demokracii,“ hájila se Švaříčková.

„Nic proti tomu. Každopádně bych byl rád, kdyby šíření této dezinformace skončilo,“ podotkl Zelený.

„A to říkáš jako komu?“ opáčila exstarostka.

„To říkám všem lidem. Všem, kteří to třeba mohli někdy slyšet. Pokud to neslyšeli u tebe, jsem rád,“ reagoval nakonec Zelený.

Přestřelka neměla vítěze. Zelený obvinil Švaříčkovou, že jej pomlouvala. Ta řekla, že to není pravda.

Petice od mladého Piráta proti prodeji

Je několik důvodů, proč lze vnímat politické pozadí sporu o pozemky. Jedním z jeho rysů bylo, že s apelem, aby pozemky Jiřímu Zelenému neprodávali, před schůzí obeslal brtnické zastupitele brtnický občan Jakub Vrzal. Osmnáctiletý Vrzal je předsedou Středoškolského parlamentu a loni také projevil ambice kandidovat letos do krajského zastupitelstva za Piráty.

Sám Jiří Zelený patří k nejvýznamnějším brtnickým podnikatelům a kandidoval za subjekt s dlouhým názvem Sdružení nezávislých kandidátů s podporou TJ Sokol a ČSSD. (Pro úplnost je třeba dodat, že dalším radním je bratranec Jiřího Zeleného, Vlastimil Zelený, též významný brtnický podnikatel, který kandidoval za MYHA Brtnice.)

Dotčené pozemky Jiří Zelený podle svých slov potřebuje pro rozvoj podnikání. V hale na těchto pozemcích u bývalého letiště má už nyní zázemí své stavební firmy.

Miroslava Švaříčková argumentovala, že pokud město Zelenému pozemky prodá, zbaví se možnosti v budoucnu samo využívat pozemky vedle těch nyní prodávaných.

Prodejem pozemků podle Švaříčkové Brtnice přijde o přístupové cesty ke svým rozvojovým pozemkům, na kterých by mohly podle ní vzniknout například městské skladovací plochy.

„Mým cílem bylo upozornit, že nyní není vhodný čas ty pozemky prodávat, do doby, než bude schválena změna územního plánu. Tou se může možné využití pozemků u haly změnit,“ řekla.

Opozice chtěla prodat jen pozemky pod halou

Švaříčková odmítá, že by šlo o politickou třenici. „Nic politického v tom nebylo. Já bych nyní s ohledem na zájmy města prodala panu Zelenému pouze pozemky pod jeho halou. To jsme sice neprosadili, ale chtěla jsem to aspoň zkusit,“ dodala bývalá starostka.

Naopak Zelený argumentoval tím, že byl městem sedm let blokován ve svých podnikatelských záměrech u bývalého letiště. „Osobní věci do toho nechci tahat. Už se v tom nechci nimrat. Zastupitelé pochopili mou argumentaci, což dosvědčuje, že prodej byl odhlasován,“ řekl Jiří Zelený po zastupitelstvu.

Komárovické letiště vzniklo původně jako plocha pro práškovací letadla zemědělců. Od předloňska je upraveno na výcvikový polygon policie.

Pozemky, kterým se nyní věnovali brtničtí zastupitelé, jsou u letiště. Stála na nich stará letištní hala, kterou Jiří Zelený odkoupil a na pronajatých pozemcích využíval pro svou firmu. Loni halu zmodernizoval. Nyní tedy brtnický radní koupil od města Brtnice i pozemky pod halou a v jejím okolí.

Při rozhodování zastupitelů se Jiří Zelený zdržel hlasování.