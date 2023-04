V Jihlavě vypukne dopravní revoluce, změní se parkování i jednosměrky

Hlavní změny parkování v Jihlavě Na dodatkových tabulkách svislého dopravního značení systému parkování budou nově barevné pruhy, které budou reprezentovat jednotlivé režimy parkování: 1 rezidentní - modrý

Parkoviště je primárně určeno pro rezidenty a abonenty s dlouhodobým parkovacím oprávněním (PO). Návštěvníci mohou zaparkovat poté, co si zakoupí krátkodobé PO v mobilní aplikaci nebo parkovacím automatu. 2 návštěvnický - oranžový

Parkoviště je od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 pouze pro návštěvníky s krátkodobým PO z parkovacího automatu nebo aplikace. Mimo tuto dobu bude parkoviště fungovat stejně jako v modrém - rezidentním - režimu. 3 střednědobý - fialový

Je kombinovaný. Parkoviště funguje stejně jako v modrém – rezidentním – režimu. Návštěvníci zde však mohou zaparkovat až na 13 hodin za zvýhodněnou sazbu 50 korun. Tato parkoviště budou v okolí třídy Legionářů. Rozdělení parkovacích oblastí: 01 centrum - obvod historického centra města v linii hradeb

02 Tyršova - mezi ulicemi Dvořákova, Jiráskova, Fritzova, třída Legionářů a centrem

03 Havlíčkova jih - mezi třídou Legionářů a ulicemi Fritzova, Třebízského, Srázná, parkem Malý Heulos a centrem

32 Křižíkova - v okolí Brněnské ulice a starého Brněnského mostu

52 U Pivovaru - mezi ulicemi 17. listopadu, Jiráskova, Dvořákova, Žižkova a Štefánikovým náměstím Nové (změněné) jednosměrky: Mahlerova ulice bude nově jednosměrná od Žižkovy ulice k ulici U Pivovaru.

Malátova ulice bude jednosměrná, a to ve směru ze Štefánikova náměstí k Mahlerově ulici.

Ulice Na Hliništi bude nově jednosměrná, a to ve směru ze Štefánikova náměstí až po ulici U Cvičiště.

V Tyršově ulici mezi ulicemi Jana Masaryka a Tolstého se změní směr jednosměrky - nově od gymnázia k zimáčku.

Krátká část Židovské ulice mezi Mrštíkovou ulicí a Minoritským náměstím bude jednosměrná, a to od Mrštíkovy ulice na západ.