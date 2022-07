Peklo pro řidiče. Města se potýkají se zoufalým nedostatkem parkovacích míst

Parkování ve městě bylo dimenzované na potřeby 70. let, což už nedostačuje. „Tady je navíc problém, že lidé cestující za prací přes naše město si z parkovacích míst dělají odstavné parkoviště a my rezidenti pak nemáme kde zaparkovat,“ popsala MF DNES obyvatelka města Jana Hlaváčková. Auta v Brandýse nechávají nejčastěji ti, kdo pracují v okrajových částech Prahy, kde není možnost parkování. Její slova potvrzuje i město. „Jsme obec s rozšířenou působností, motoristé z celé spádové oblasti tedy míří za prací přes nás, ať už do nedalekých Čelákovic, nebo do Prahy,“ sdělila mluvčí radnice Kateřina Stránská.

V Chrudimi radnice plány na výstavbu velkého komplexu pro 200 aut letos vzdala, stál by totiž 200 milionů korun, což by znamenalo dva miliony na jedno stání.