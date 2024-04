Ve vaně mi spí cizí muž, nejde vzbudit, volal na policii zoufalý majitel domu

Policisté na Havlíčkobrodsku vyšetřují neobvyklý případ. Do domu v Úsobí se v úterý večer připotácel notně opilý mladý muž. Zalezl do koupelny, napustil si vanu, svlékl se a ponořil se do vody. V ní pak rychle usnul. Vůbec si přitom nevšiml, že je v cizím domě.