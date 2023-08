Jihlava rozšíří placené zóny, parkování ohlídá vypůjčené auto s kamerami

„Jde o rozšiřování zón, které už byly zavedeny,“ řekl radní David Beke (ODS). „Tímto směrem přibudou zejména modré a fialové zóny, to znamená standardní ochrana rezidentů a zóny pro dlouhodobé parkování na 13 hodin denně.“

Nad dosavadním fungováním parkovacích ploch v centru města přitom panují rozporuplné pocity. Pozitivně ho vnímá ředitel městské policie. „Ze začátku s tím trošku problémy byly. Ale jak jsem slíbil, tak jsme řidiče na špatné parkování upozorňovali letáky,“ popsal Jan Frenc.

„Když se podíváte, jak se některá místa vyčistila, například Brněnská ulice nebo Štefánikovo náměstí, tak to bylo ku prospěchu věci,“ pokračuje.

„Beru, že každá nová věc má nějaké porodní bolesti a ne vše je hned optimální. Proto jsem i první dva měsíce, když se mě na to novináři ptali, odpovídal, že to zatím nebudu komentovat. Že mi to přijde hloupé a nefér,“ sdělil opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN).

„Placení v noci i o víkendech je nepochopitelné“

„Celkově to zatím vnímám tak, že některým lidem to samozřejmě pomohlo. Nemá cenu to jen hanit. Ale některé kroky jsou pro mě nepochopitelné,“ kroutí hlavou zejména nad placením 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

„Jelikož trávím letní prázdniny v Čechách, mám reálné srovnání s jinými městy. A minimálně soboty od 12 nebo 14 hodin a neděle jsou zde zdarma,“ podivil se.

Zástupce koalice Beke tvrdí, že podmínky placení se do budoucna mohou změnit. „Na začátku jsme to chtěli přitáhnout trochu víc, abychom viděli, co to udělá. Protože ochrana rezidentů, zejména v centrální části, je přes noc důležitá a kapacity prostě nebyly,“ řekl Beke. „Když se časem ukáže, že ta potřeba už není, tak to změkčíme.“

Analýzu má provést monitorovací auto

Napomoct k tomu má důkladná analýza, ke které přispěje pořízení monitorovacího auta.

„To by nemělo řešit pouze represi, ale z velké části i monitoring a analytiku. Mělo by jezdit v různých denních i nočních hodinách, sledovat využití ulic a jejich obsazenost. Nechceme změny dělat na základě subjektivního pocitu a procházky městem, ale mít tvrdá data. Takže bych chtěl poprosit veřejnost, aby počkala, až vše najede do nějakého ostrého provozu.“

9. června 2023

V současnosti radní připravují výběrové řízení pro pořízení auta pro automatizovanou kontrolu. „Chtěli bychom, aby to auto tady bylo řekněme koncem října,“ prozradil Beke.

Právě způsob pořízení kontrolního auta opozice také kritizuje. „Co je pro mě obrovský otazník a absolutní překvapení, že město v tuto chvíli to auto nebude kupovat. Ale bude si ho pronajímat za 100 tisíc korun měsíčně,“ podivil se Hošek.

Výpůjčka za 100 tisíc měsíčně je ekonomičtější

Podle Bekeho je zatím zvažovaná varianta s pronájmem vozu na přibližně 18 měsíců. „Rok bychom chtěli nějaké pilotní testování, půlrok si necháváme časový prostor na vypsání otevřeného výběrka. Tak abychom se i my přesně seznámili s tím, co ta věc umí. A dokázali si správě nastavit parametry do příštího výběrového řízení.“

Podle radních je navíc ekonomičtější si auto půjčit než koupit. „Je to technicky sofistikovaná věc, která vyžaduje údržbu. V momentě, kdy se třeba kamera nasměruje někam jinam, musí se to zkalibrovat. V momentě, kdy by auto mělo defekt nebo poškozenou část technologie, tak kdyby bylo naše, nemáte náhradu nebo byste musel koupit nové auto. Takhle, jakmile nebude fungovat, nám pošlou jiný vůz,“ tvrdí Beke.

„Budou se nám starat také o nahrávaní dat do auta či zaškolení obsluhy. Proto si myslíme, že by to mělo být formou služby. Lokální by měl být pouze řidič a garáž pro parkování,“ myslí si.

Strážníci začali špatné parkování pokutovat

Než nové vozidlo Jihlava získá, provádí kontrolu parkování strážníci městské policie manuálně. „V mobilních telefonech mají aplikaci, ve které vidí to samé co kontrolní auto. Načtou si registrační značku, jestli má majitel zaplaceno,“ vysvětlil Beke.

Zmiňované prezenční auto by podle květnového testovaní mělo během 45 minut zkontrolovat přibližně 1 300 vozidel. „Auto dokáže přečíst registrační značky, zkontrolovat v databázi, zda mají parkovací oprávnění, a pokud ne, tak pořídit dokumentaci přestupku,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk. „Systém kontroluje nejen parkování, ale i zákazy zastavení nebo stání.“

Automatická kontrola tak dokáže nahradit práci asi 35 strážníků v terénu. „Je tu 26 tisíc vozidel. A je pochopitelné, že při počtu strážníků, které máme, nejsme schopni postihnout všechny, kteří neukázněně parkují,“ řekl ředitel strážníků Jan Frenc.

Podle něj v posledních dnech už strážníci namísto domluv začali hříšníky za špatné parkování pokutovat. „Jakmile bude od října k dispozici to kontrolní vozidlo, bude to pro nás výhoda. Protože se budeme moci více věnovat jiným věcem,“ dodal Frenc.