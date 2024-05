Odry uzavřely koupaliště kvůli špatnému stavu, Kopřivnice ho celé zbourá

Koupaliště v Odrách bude uzavřeno kvůli špatnému technickému stavu. „Vlivem stárnutí bazénové folie dochází k velkým průsakům vody, které napáchaly největší škody ve strojovně,“ popsala oderská mluvčí Lucie Kaspříková.

Špatný stav potvrdil i odborný posudek, podle kterého není koupaliště provozuschopné z hlediska bezpečnosti personálu i návštěvníků. „Doslovně uvádí, že stávající zařízení úpravny vody stejně jako hydroizolační povrchy bazénových van a technologické rozvody jsou již za hranicí své životnosti,“ uvedla Kaspříková s tím, že další provoz je podmíněn rozsáhlou rekonstrukcí v řádu desítek milionů korun.

Radnice podala žádost o dotaci a nyní čeká, jak dopadne. „Podle toho vedení města rozhodne o dalším průběhu a rozsahu rekonstrukce,“ doplnila Lucie Kaspříková.

Během léta bude koupaliště v Novém Jičíně ještě otevřeno, na podzim odstartuje oprava bazénu, který je ve špatném stavu. I zde dochází k velkým únikům vody. „Stávající vanu velkého bazénu nahradí nová nerezová. Měl by se měnit i tobogan a pro děti by měl vzniknout i nový dvouúrovňový bazén z nerezu a se zábavními prvky,“ uvedla mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

Město by nově chtělo i dvě vířivé vany s masážními tryskami, rovněž z nerezu, které by byly celoročně v provozu a přístup k nim by byl z areálu vnitřního bazénu. Rekonstrukce novojičínského koupaliště včetně nových technologií přijde na 68 milionů korun a potrvá do května roku 2026.

Kopřivnice postaví nové koupaliště

Obnova čeká i koupaliště v Kopřivnici. „Ve špatném stavu je stěna mezi bazény, rozvody, filtrace a technologie celkově. Kvůli finanční náročnosti jsme ale opravy dlouho odkládali,“ řekl kopřivnický místostarosta David Monsport. Zástupci města nyní vytvořili studii, jak by mělo koupaliště nově vypadat, a nyní hledají projektanta, který vytvoří dokumentaci pro plánovanou rekonstrukci.

„Změnit by se měla dispozice obou bazénů. Plavecký bude užší s jen šesti dráhami, rekreační bude větší a bude rozdělený na čtyři zóny, jedna bude například určena pro seniory, budou tam masážní trysky a další relaxační prvky, další budou pro děti různého věku,“ informoval Monsport s tím, že se na koupaliště vrátí i tobogan, který byl kvůli špatnému stavu zbourán už před dvěma lety.

Nové budou i technologie a také provozní budova. Kopřivničtí odhadují náklady na bezmála 200 milionů korun, město bude rekonstrukci hradit z vlastních peněz. „Pokud vše půjde dobře, stavbaři by měli začít bourat už na podzim příštího roku,“ sdělil Monsport.