Linky 2, 3 a 17 odkloněny na Smíchovské nádraží.

Linka 7 odkloněna přes Myslíkovu.

Linka 21 odkloněna do polookružní trasy Radlická - Anděl - Karlovo náměstí - Myslíkova - Anděl - Radlická.

Linka 27 odkloněna do trasy Libeňský most - Staroměstská - Národní třída - Hlavní nádraží.