Do Říma s ambicemi. I díky radám Šebrleho. Diskem pořád hází dál než já, říká Stráský

Teď je před vícebojařem Vilémem Stráským mistrovství Evropy v Římě. „Ambice mám vysoké. Jsem mimo pozice pro olympiádu. Abych si polepšil, potřebuju kolem 8 250 bodů a být nejhůř pátý.“

Právě takový je jeho cíl. Odvážný? Jistě, podobný výkon je už hranicí třídy. Navíc ho čeká silné pole soupeřů i s francouzským světovým rekordmanem Kevinem Mayerem. Čtyřiadvacetiletý Stráský si ale věří.

„Myslím, že mi body ještě vylétnout můžou,“ zamýšlí se. „Z Götzisu jsem úplně nadšený nebyl, pokazil jsem víceméně všechny vrhy. Teď je musím tedy vyladit. Běžecky jsem na tom dobře, natrénováno mám.“

Jde i o zásluhu Šebrleho. Právě olympijský vítěz z Atén 2004 a první desetibojař, který kdy prolomil bájnou devítitisícovou hranici, se ve Stráském či dalším vícebojaři Ondřeji Kopeckém snaží vychovat následovníky.

Šebrle kariéru ukončil v roce 2013. Poté se vrhl do moderování či do zamilovaného golfu. Ale to víte, že mu atletický svět začal postupně chybět.

Roman Šebrle

K návratu do něj ho nejprve přesvědčoval Kopecký, který chtěl, aby mu pomohl pozvednout nadějně se rozvíjející kariéru. Šebrle sice dlouho přemítal a zvažoval, jestli chce opět týdny a týdny trávit po soustředěních či mítincích. Poté ale přece jen kývl: Dobrá, jdu do toho, budu trénovat.

„Dal si jednu podmínku,“ vykládal tehdy Kopecký, který se v Římě kvůli zranění nepředstaví. „Řekl, že když mě bude vést, musíme se do toho pořádně opřít.“

Postupně do skupiny přizval i jiné atlety. Mezi nimi také Stráského.

A dril skutečně začal.

„Desetiboj je především dřina,“ varoval dnes devětačtyřicetiletý Šebrle. „Musí se běhat, makat, až pak se výsledky dostaví. Ale kluci to rychle pochopili.“

Stráský si věhlasného kouče nemůže vynachválit. „Je úplně v pohodě,“ popisuje. „Není typ, co by musel mít všechno vyladěné do detailu, spíš se řídí podle pocitů. Ale tím, kolik má zkušeností, vždycky všechno vyjde. Co říká, dává smysl. Maximálně mu věříme. A jak je vidět, funguje to.“

Na trénincích je prý klidný. Že by zakřičel? Výjimka.

Kdežto závody prožívá. V hale v Glasgow stál na ochozu nad dráhou, jeho hlas se nesl okolím.

„Na stadionu je hodně intenzivní. Užívá si atmosféru a vzpomíná, jak závodil sám,“ líčí Stráský. „Také ho všichni poznávají. Kdekoliv jdeme, tak si všichni říkají o fotku či podpis. Zatím je pozornost upřená na něj, za což jsem rád.“

Navíc se Šebrle stále udržuje ve formě, a když je potřeba něco ukázat v praxi, hned se toho zhostí.

„Dokonce vždycky říká, že s námi začne naplno přípravu na novou sezonu a ještě si nějaký desetiboj dá. To tedy vydrží jen pár týdnů, pak ho prý něco začne bolet,“ rozesměje se Stráský. „Kdyby byl ale zdravý, přes sedm tisíc bodů by podle mě stále dal. V disku asi pořád hází dál než já. Stále na to má, navíc disponuje spoustou zkušeností.“

V Římě z nich chce těžit i on.