Šéf zlínských volejbalistů o veřejných penězích i americké posile

„Výzvou je, abychom ji udrželi a hlavně se posunuli dále, protože poslední sezona nám nevyšla,“ přiznává dlouholetý šéf volejbalistů Fatry Zlín, kterým po loňském čtvrtfinále letos play off uniklo.

V krajské metropoli držíte prapor už jen vy. Je to výhoda?

Nechci spekulovat, ale více peněz nám to asi nepřinese. Navíc v poslední sezoně jsme byli poprvé podporovaní z veřejných prostředků – městských i krajských. A tam jsou jasně nastavené podmínky a nemá to návaznost na ostatní sporty.

Jak významná byla pomoc města a kraje?

Od obou institucí je to milion korun. Poprvé jsme se dostali k veřejným penězům za to, že reprezentujeme město a kraj, ale měli jsme skoro nejhorší výsledek. Finanční podpora je důležitá, bez ní se to nedá. Ale stoprocentní provázanost mezi penězi a výsledky není.

Trenér zlínských volejbalistů Zdeněk Sklenář

Jak vycházíte ve srovnání s konkurencí?

Jsou kluby, kde je vyšší, jinde je srovnatelná. Důležitá je podpora podnikatelského sektoru a jsou týmy, které jsou od nás na míle vzdálené směrem nahoru. S Fatrou spolupracujeme více než pětadvacet let. Podpora je v rámci balíčku konstantní. Držíme ji jako generálního partnera a budget doplňujeme dalšími sponzory.

Zpátky ke sportovní stránce. Jedenácté místo bylo zklamání?

Obrovské. Mančaft šel předchozí sezony nahoru. Nakonec rozhodl parametr, který jsme nemohli ovlivnit. Poslední kolo jsme měli hrát na Odoleně Vodě, ale kvůli nařízení evropských orgánů jsme ho museli předehrát. Rázem hrála Odolka poslední kola doma s Benátkami a už jí o nic nešlo. Benátky vyhrály a o bod nás přeskočily. Jinak bychom byli v předkole, které by pro nás vzhledem ke zdravotním limitům bylo asi stropem. Nicméně v závěru základní části jsme hráli lépe než v průběhu sezony a mohli jsme překvapit.

Play off jste ale ztratili jindy, ne?

Na rozdíl od našich konkurentů jsme neuměli zabodovat s nejsilnějšími týmy. Buď jsme prohráli 0:3, nebo 1:3. Přitom zvláště doma po Vánocích jsme měli dobře rozehrané zápasy s Karlovými Vary, Českými Budějovicemi. Tyhle body nám pak chyběly.

Před sezonou odešel jen smečař Čeketa, jehož měl nahradil bulharský smečař Bojanov. Papírově jste neměli být slabší.

Vypadá to tak, ale Bojanov promarodil tři čtvrtě sezony. Byl dvakrát vážně zraněný. Po sezoně jsme se rozešli. Snažíme se hrát s našimi hráči. Jsou dostupnější jazykově i finančně. Cizinci jsou většinou dražší.

Změnili jste trenéra. Jak hodnotíte první sezonu Zdeňka Sklenáře?

Pokud jde o samotnou práci a tréninkový proces, panuje spokojenost. Zdeněk je odborník. Volejbalu rozumí. Má široký záběr, co moderní volejbal potřebuje v rámci teorie, přípravy, taktiky. Ale výsledkový výstup byl poplatný tomu, že první smečař většinu sezony nehrál, což je hrozná ztráta. V době, kdy jsme to mohli ještě řešit, se Bojanov uzdravil, aby se týden nato znovu zranil a bylo po přestupovém okně.

Kdo se ujme pozice ústředního smečaře?

Z Benátek přijde kmenový hráč Českých Budějovic Michal Šulista. A z Finska americký blokař Felix Egharevba, protože po dvou letech skončil Pražák. Vytipoval ho trenér. Bude to první mimoevropský hráč klubu. Budeme silnější.

Co bude s veteránem Michalem Čechmánkem?

Jsme v období klidu. Je to jediný poloprofesionál v týmu, který má svoje zaměstnání.

Jak to vypadá s doplňováním týmu odchovanci?

Mladé, kteří byli poslední dva roky v kádru, se nepodařilo zabudovat. Částečně ze zdravotních důvodů. Obdržálek laboruje s kolenem, také Bednařík měl problémy. Oba vypadli z mládežnického nároďáku, což jen potvrzuje, že jejich progres se zabrzdil.

Blok zlínských volejbalistů v utkání proti Ostravě

Extraliga se od covidu hraje s třinácti účastníky. Nenazrál čas se vrátit k sudému počtu účastníků?

Jsou dvě možnosti. Buď rozšířit soutěž na čtrnáct týmů, ale valná většina klubů a zvláště těch ze špičky je proti, protože v první lize nevidí silný tým. Nebo se vrátit ke dvanácti, ale zúžení by bylo dramatické. Spadnete do amatérského volejbalu a tím zmizí z extraligy šest sedm milionů korun. Snahou je, aby extraliga byla profesionální soutěž s adekvátními podmínkami. Od loňska jsme zavedli licenční řád po vzoru fotbalu, hokeje. Kluby musí mít odpovídající halu, jsou platové stropy pro hráče, pod které se nesmí jít.

Extraliga je rok od roku kvalitnější, že?

Sport se vyvíjí, a aby byl dobrý tým, nestačí mít jen šest hráčů. Samotný volejbal jde dopředu a logicky jde dopředu extraliga. U hráčů jde vidět posun v profesionalitě v tréninkovém procesu, regeneraci, životosprávě.