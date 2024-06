Na Ukrajině je poničeno přes 210 tisíc budov. Donbas a Mariupol utrpěl nejvíc

Na Ukrajině bylo od začátku ruské invaze poškozeno nebo zničeno více než 210 tisíc budov. Napsal to na svém webu americký deník The New York Times (NYT). K tomuto odhadu došel na základě analýzy údajů ze satelitů.