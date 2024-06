Kyberpapoušek: Ambiciózní značka má pestrou verzi svého smartphonu

Nothing je tvůrce smartphonů s netradičním designem, které rozhodně vystupují z řady současných víceméně podobných telefonů. Již řadové modely značky přinášejí nezvyklé designové postupy s netradičními svítícími elementy. U nové speciální edice zašel výrobce ještě dál.

Nejnovější model Nothing Phone (2a) je sám o sobě vzhledem nezaměnitelný s žádným současným smartphonem. Záda telefonu jsou vyvedena s nezvyklou texturou upomínající na součástky použité uvnitř telefonu. Opět nechybí „světelný podpis“, který je tvořen několika diodami.

Standardně je smartphone (2a) nabízen v černém a bílém provedení. Prozatím výhradně pro indický trh se smartphone nově nabízí i v modré barvě. Už to je netradiční barva. Ovšem Nothing Phone (2a) Special Edition jde zcela mimo běžné trendy.

Smartphone ze speciální edice je v základu bílý. Ale zmíněné detaily na zádech telefonu jsou zvýrazněny šedou barvou. To není vše. Zásadním prvkem je použití základních barev: červené, žluté a modré. To je propagovaný tahák speciální edice. Telefon tak ještě víc vystupuje z řady, i když je jasné, že všem po chuti nebude.

Po stránce výbavy se pestrobarevná novinka nijak neliší od běžného provedení, které za slušné peníze nabízí slušnou výbavu. Telefon za oficiální základní cenu 7 999 korun (operační paměť 8 GB, úložiště 128 GB) nabízí vše potřebné s velkou dávkou výrazného designu.

Speciální edice stojí 379 eur (9 400 Kč), je tedy o něco dražší než lépe vybavená standardní verze s operační pamětí 12 GB a úložištěm 256 GB. Ta běžné stojí 8 999 korun. Ovšem v internetovém obchodě je speciální edice vyprodána a není jasné, kolik dalších kusů dá výrobce ještě do prodeje.

Základním účelem speciální novinky je, že se o smartphonu od Nothing píše, a tak prodejní čísla nejsou prvořadá. Více extravagance se ale od společnosti Nothing asi dočkáme v budoucnu. Mimo pestrobarevného smartphonu už představil nezvykle žlutá sluchátka.

Nothing je britská společnost, i když jejím zakladatelem je Carl Pei, který stojí za založením čínské značky smartphonů OnePlus. Ta patří pod značku Oppo. Stejným stylem má Nothing, který na designu spolupracuje se společností Teenage Engeneering, vlastní podznačku CMF. Ta by měla zanedlouho představit svůj první pravděpodobně designově rovněž zajímavý levný smartphone.