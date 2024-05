Formule 1 je zpátky v Evropě, Verstappen chce v Imole načít vítěznou sérii

Čtyřiadvacetiletému Norrisovi pomohla v Miami k prvnímu triumfu v F1 týmová strategie i výjezd zpomalovacího vozu. V závěru dokonce dosud dominantnímu Verstappenovi ujížděl, ten ale později připustil, že měl poškozený vůz kvůli předchozí kolizi s patníkem.

Závod v Imole se pojede po dvou letech. Vloni byl kvůli počasí a povodním v regionu zrušen. „Do Imoly mířím jako vítěz posledního závodu, což je hezký pocit. Teď už jsme ale zpět na zemi a soustředíme se na to, abychom v dalším podniku předvedli to nejlepší. Od té doby, co jsme naposledy jeli Velkou cenu Emilie-Romagny, utekly dva roky, ale jsme připravení se sem vrátit,“ řekl Norris.

Favoritem zůstává přesto Verstappen, který vyhrál čtyři z úvodních šesti závodů. V šampionátu vede o 33 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a usiluje letos o čtvrtý titul v řadě. V Imole bude obhajovat triumfy z let 2021 a 2022. „Získali jsme zde skvělé týmové výsledky a vždy je zajímavé závodit na těchto tradičních okruzích. Je hezké být zpět v Evropě a těšíme se na to, co víkend přinese,“ uvedl Verstappen.

Šestadvacetiletý Nizozemec může také vyrovnat rekordy. V sedmém závodě sezony útočí na sedmý kvalifikační triumf, což se dosud povedlo jen Francouzi Alainu Prostovi v roce 1993. Může také získat osmou pole position za sebou a dorovnat absolutní rekord Brazilce Ayrtona Senny ze sezon 1988 a 1989.

V Imole touží uspět také domácí stáj Ferrari, která nasadí balíček vylepšení vozu. „Jako obvykle čekáme těsný souboj se soupeři. Musíme tedy odvést dobrou práci v jemném doladění našeho vozu, které může hrát obrovskou roli,“ podotkl šéf týmu Fréderic Vasseur.

Vylepšení chystá i Mercedes, který absolvuje jubilejní 300. závod v F1. „Bude trvat několik závodů, než uvidíme, jaké to přinese ovoce. Všichni ale tvrdě pracují, aby to bylo co nejdříve,“ řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Na tuhle chvíli čekal 110 závodů. Britský pilot Lando Norris z McLarenu ovládl Velkou cenu Miami a spolu s ním se radoval celý tým.

Během závodního víkendu vzdají všichni poctu Sennovi a Rakušanovi Rolandu Ratzenbergerovi, kteří přišli před 30 lety v závodě v Imole o život. Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel se v neděli projede ve voze McLaren MP4/8, s nímž Senna závodil v roce 1993. Nejlepší tři jezdci pak podepíšou speciální lahev šampaňského, která půjde do dražby na podporu Sennova institutu.

Program Velké ceny Emilie-Romagny začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede v 16:00 kvalifikace. Závod odstartuje v neděli o hodinu dříve.