Blíží se Monako. Verstappen vyhlíží rekordy Prosta a Senny

Šestadvacetiletý Verstappen vyhrál před týdnem Velkou cenu Emilie Romagny po dramatickém závěru, v cíli měl na Norrise náskok jen 725 tisícin sekundy. Brit porazil Nizozemce v předchozí Velké ceně Miami.

V Monaku bývá klíčem k triumfu kvalifikace. „Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký okruh, je důležité, abychom se kvalifikovali co nejlépe, protože je tu vždy velmi těžké předjíždět. Závod je hodně závislý na strategii a vyžaduje hodně koncentrace a soustředění. Připravovali jsme se na to, abychom vytěžili z auta maximální výkon, a těšíme se, co víkend přinese,“ řekl Verstappen.

Trojnásobný mistr světa může v kvalifikaci stanovit dva rekordy. Ziskem osmé pole position v osmém závodě sezony by se osamostatnil v historickém žebříčku od Francouze Prosta. Bylo by to zároveň také jeho deváté kvalifikační vítězství v řadě, čímž by překonal maximum Brazilce Senny ze sezon 1988 a 1989.

Konkurenční McLaren s Norrisem a Oscarem Piastrim pojede ve speciálním zbarvení, které bude odkazovat na Sennovu památku. Rodák ze Sao Paula, který působil v týmu v letech 1988 až 1993 a zemřel před 30 lety při Velké ceně San Marina, drží v Monte Carlu rekord v počtu vítězství. Celkem tam uspěl šestkrát.

„Senna je považovaný za největší ikonu formule 1 a neuznávanějšího jezdce McLarenu. Jeho vliv na náš tým byl obrovský, a to nejen díky rekordům, ale také díky jeho přítomnosti a v současné době i jeho odkazu. Je pro nás ctí závodit na jeho nejúspěšnějším okruhu v jeho zelených, žlutých a modrých barvách,“ uvedl šéf týmu Zak Brown.

Čtyřiadvacetiletý Norris zaútočí na čtvrté stupně vítězů za sebou a páté v sezoně. „V tuhle chvíli si můžeme s radostí říct, že jsme na úrovni Ferrari a Red Bullu. Na to si musíme zvykat,“ uvedl Norris, kterému patří v pořadí MS čtvrté místo ještě za Charlesem Leclercem z Ferrari a Sergiem Pérezem z Red Bullu.

Leclerc si chce pozici v domácím závodě upevnit. Šestadvacetiletý Monačan má letos na kontě tři třetí místa a jedno druhé, v Monte Carlu ale pódiové umístění dosud nevybojoval a nejlépe skončil před dvěma lety čtvrtý.

„Máme za sebou zatím jen sedm závodů z 24, což znamená, že jich ještě 17 zbývá. Vloni jsme touhle dobou byli 100 bodů za Aston Martinem a skončili jsme nakonec 100 bodů před nimi. Šampionát nekončí po sedmém závodě a tuhle sezonu to platí o to víc, protože rozdíly jsou velmi malé,“ uvedl šéf Ferrari Fréderick Vasseur.

Program Velké ceny Monaka začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 16:00 kvalifikace. Hlavní závod se pojede o den později od 15:00.