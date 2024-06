Verstappen zaútočí na hattrick. Proti stojí zrychlující soupeři i obrubníky

Šestadvacetiletý Verstappen vyhrál čtyři z úvodních pěti závodů a zdálo se, že by mohla pokračovat jeho dominance z předchozích let. V posledních třech podnicích ale triumfoval jen jednou a naposledy dojel v Monaku šestý. Letos se mu nedařilo ani v Melbourne, kde kvůli technickým potížím odstoupil, v Miami pak dojel druhý za Landem Norrisem z McLarenu. Hlavní problém viděl při přejíždění obrubníků.

„Myslím, že nový povrch by mohl přinést nějaké překvapení, ale asi to nebude náš nejsilnější víkend. Bude to zřejmě lepší než v Monaku, ale budeme slabší na každé trati, která je hrbolatá nebo kde musíte jezdit hodně po obrubnících,“ řekl Verstappen. „Tenhle problém máme od roku 2022, ale poslední dva roky jsme ho díky rychlejšímu vozu zamaskovali. Když vás ale ostatní dotahují, je přirozené, že pokud nezlepšíte svou slabší stránku, projeví se to,“ doplnil.

Charles Leclerc slaví vítězství na Velké ceně Monaka.

Druhého muže průběžného pořadí Leclerca povzbudila poslední výhra z domácí GP v Monaku. Šestadvacetiletý jezdec Ferrari může získat čtvrté stupně vítězů za sebou, v Kanadě byl nejlépe před pěti lety třetí. Italský tým navíc dotahuje Red Bull i v Poháru konstruktérů, před devátým podnikem sezony na něj ztrácí 24 bodů.

„Co se týče rychlosti, tak je trať pravým opakem Monaka. V Melbourne, Imole i v Miami jsme ale ukázali, že se nám na jiných směsích nebo asfaltu dařilo. Bude to těsné,“ uvedl šéf Ferrari Fréderick Vasseur.

O úspěch chce bojovat i McLaren, který měl v posledních čtyřech závodech vždy zastoupení na pódiu. V pořadí šampionátu třetí Norris ztrácí na Verstappena 56 bodů. Domácí závod čeká Lance Strolla z Aston Martinu, kanadský pilot ale dosud před vlastními fanoušky neskončil lépe než devátý.

V prvním tréninku dostane v Alpine přednost před Francouzem Estebanem Oconem Jack Doohan z Austrálie. Ocon na konci sezony z týmu odejde a na startu nedělního závodu klesne o pět příček kvůli nehodě s týmovým kolegou Pierrem Gaslym z předchozího závodu v Monaku.

Program Velké ceny Kanady začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede v 22:00 SELČ kvalifikace. Závod odstartuje v neděli o dvě hodiny dříve.