O milimetry. Norrisovi vzala výhru chyba vedení závodu, návrat těsně nevyšel

Vedení závodu chvíli váhalo, než vyzvalo Bernda Mayländera, aby nastartoval a vyrazil se zeleným zpomalovacím vozem na dráhu. A ta pauza stála Norrise vše. Safety car se vynořil ve chvíli, když míjel vjezd do pitlane. Nemohl využít zpomalení závodu k nutnému přezutí sjetých pneumatik. A právě proto, že už měl značný náskok, všichni jeho soupeři za ním měli dost času, aby zamířili ke svým mechanikům.

„Měli jsme dost rychlosti, abychom vyhráli,“ popisoval Norris, mimochodem opět vyhlášený jezdcem závodu. „A potom to safety car... Nevím, co říct. Měl jsem smůlu, srazilo mě to dolů,“ popisoval jezdec McLarenu.

Ne že by se ředitelství Velké ceny nesnažilo. Jakmile zjistilo, že hrubě ovlivnilo závod, snažilo se dostat Norrise co nejrychleji také do boxů, Mayländer jel celé kolo jako o život. Jenže to nestačilo. Pár sekund chybělo a britský závodník se vrátil na dráhu na třetím místě.

„Tak to je. Jednou máte štěstí, jindy ne. V Miami mi výjezd safety car pomohl k vítězství, teď mi ho vzal.“

To však ještě nebyl konec závodu, Velká cena Kanady nabídla dramatických momentů bezpočet. V druhé polovině, na osychající dráze, všichni přezouvali na hladké pneumatiky. Piastri, Hamilton, poté i Russell a Verstappen... Jen Lando Norris nic. Zkusil hrát vabank, na sjetých gumách zůstal na dráze o dvě kola déle, letěl po okruhu a snažil se využít volné dráhy.

Z boxové uličky se vynořil na úrovni vedoucího Verstappena, kolo na kolo. Jenže se studenými tvrdými gumami neměl šanci, při enormní snaze zrychlit dostal smyk a Nizozemec udržel vedení. Rozhodovalo se o vítězství.

„Tady si na to fakt šlapal, bylo to těsné,“ smáli se oba piloti, když po závodě společně sledovali záznam. „Uf, hezké, to bylo pro diváky,“ komentoval Norris sklouznutí po asfaltu.

Formula 1 @F1 "I was like 'Arghhh!'"



Max and Lando relive the turning point of the race



#F1 #CanadianGP https://t.co/D4g3zSeWGE oblíbit odpovědět

Verstappen zůstal v čele, než Norris zahřál pneumatiky, byl pryč. O chvíli později se kolem něj prohnal i George Russel, kterému sice později pozici zase vzal, ale na lepší než druhé místo už to nebylo.

„Cílem bylo vítězství, takže nemůžu být spokojen. A nemyslím si, že to bylo úplně to samé jako v Miami, tehdy safety car jinak vyjet nemohlo. Tady šlo o jasnou chybu, špatné rozhodnutí. Ještě o tom budeme hovořit,“ dodal později v tiskové zprávě Norris. „Je to frustrující, nic jsme neudělali špatně.“