Red Bull ztrácí svůj poklad. Ale komu dalšímu získá Adrian Newey titul?

Geniální konstruktér, nadšenec do lodí, který se dodnes, obklopen obrazovkami počítačů, nevzdal svého kreslícího prkna a tužky, získal svůj první mistrovský titul ve formuli 1 v roce 1992 s Nigelem Mansellem a vozem Williamsu. Jeho monoposty vybojovaly třináct titulů mistra světa a dvanáct Pohárů konstruktérů ve třech různých týmech, což opravdu nemá ve světě motorsportu konkurenci.

Nejvíce mistrovských titulů, celkem sedm, získal ve stáji Red Bull. A s největší pravděpodobností letos přibude další. Přesto po devatenácti letech spolupráce odchází. Ale navzdory svým 65 letům a velmi dlouhé kariéře nemá v úmyslu přestat dělat to, co miluje. Až pomine nucené volno, tedy období, v němž se bude muset zdržet práce pro jiný tým, což je běžná součást smluv v F1, měl by ještě nějaký monopost postavit.

Dvě cesty zpátky do F1

Ale proč končí v Red Bullu? Kde je momentálně šance na mistrovské tituly přece jen větší než kdekoliv jinde? Po smrti zakladatele společnosti Dietricha Mateschitze se svět Red Bullu začal pomalu měnit, na všech úrovních proběhla celá řada inovací, ať už v procesech nebo personáliích. A poslední události kolem týmu F1 a Hornera, způsob, jakým se vedení vypořádalo se sexuálními skandály a to, jak sám šéf formuje tým s podporou některých investorů, už byly na Neweyho moc. Tichý nesouhlas se změnil v radikální krok - rozhodl se sbalit kufry.

„Přál bych si, aby zůstal. A to jsem mu také řekl. Ale dal přednost před týmem přednost sám sobě, což plně chápu a respektuju,“ uvedl nedávno mistr světa Max Verstappen.

Kde ho ve formuli 1 uvidíme příště? První možností je podle britských analytiků Aston Martin. Anglická značka to myslí zatraceně vážně a kanadský miliardář Lawrence Stroll ihned přispěchal s nabídkou. Hovoří se o částce 25 milionů dolarů za sezonu, což je ohromný skok proti současným devíti, které dostává v Red Bullu.

Nicméně vzhledem k věku Neweyho a jeho majetku pro něj nemusejí být peníze rozhodující. Pro Aston Martin však mluví i to, že by v podstatě vůbec nenarušil život své rodiny a kancelář by přesunul jen o něco málo přes třicet kilometrů, přestěhoval by se z Milton Keynes do Silverstonu. Pokračoval by v práci i v prostředí, které jsou blízké těm dnešním. Čekat by na něj mohl také Fernando Alonso ve skvělé formě a – od roku 2026 – partner motoristického sportu, se kterým dokázal velké věci, tedy japonská Honda.

Italové to vidí jinak

Tolik k analýze britského tisku. Jenže podle italských novinářů pro něj bude volbou číslo jedna Ferrari. Což je z mnoha úhlů pohledu mnohem zajímavější možnost. Sice už během své kariéry absolvoval dva pohovory, které ho nepřesvědčily, aby se stěhoval do Maranella, ale dnes je situace jiná. S příchodem Lewise Hamiltona bude tým hodně investovat, vedení stáje se po letech zmatků evidentně vrátilo k „Schumacherovskému“, tedy racionálnímu vedení, a jeho práce se kontinuálně zlepšuje.

Samozřejmě, musel by hodně změnit svůj život, opustit Anglii a přestěhovat se do Itálie... Ale to na druhou stranu spousta starších lidí, za teplem a sluncem, dělá i bez toho, aby jim za to někdo platil. A lákadlo, že kariéru konstruktéra ukončí titulem s rudým monopostem, který mu v kariéře zatím chybí, že vrátí titul po minimálně 16 letech do Maranella, může být pro Neweyho hodně silné.

Nikdo moc nepočítá s McLarenem, protože začlenění individualisty Neweyho do jeho personální struktury by bylo složité a pro obě strany problematické. Stejně jako se předpokládá, že by nechtěl k Mercedesu, jehož výkonnost nabrala v poslední době sestupnou tendenci. Ale kdo ví. Asi není překvapením, že o jeho služby projevil zájem také Williams. Chtěl by ho jednoduše každý, jak by také ne. „Na výkon týmu bude mít jeho příchod okamžitý vliv,“ predikuje Sergio Pérez, současný jezdec Red Bullu. Jak to dopadne, se dozvíme možná už brzo.