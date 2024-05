Idol i skvělý závodník. Norris ukončil triumfem v Miami pět let čekání

V minulosti byl Norris několikrát tak blízko. Při Velké ceně Ruska 2021 si jel na prvním místě pro jasný triumf, když přišel déšť, který ho připravil o naděje. Tehdy netušil, že bude muset kvůli období totální dominance Maxe Verstappena čekat další tři roky.

I proto se dalo pochopit, že v neděli na Floridě obtížné zvládal návaly emocí. „Fu..k! Oh, sorry!“ vylétlo z něj při pozávodním rozhovoru přímo v pitlane se speakerem dne Jensonem Buttonem, když dostal dotaz na své pocity. Všichni mu to rádi odpustili, první vítězství v Grand Prix je pouze jedno.

„To byl závod! Těžký závod! Ale už bylo na čase. Jsem moc šťastný, za sebe i za celý tým. Bylo to ale dlouhý den,“ radoval se.

Pro první letošní americký závod Norris dostal k dispozici nové díly, jeho monopost zrychlil. Přitom to ale dlouho vypadalo, že se hledá. V páteční kvalifikaci sprintu nezvládl rychlé kolo, v sobotním závodě poté pokazil průjezd první zatáčkou. A ani páté místo v kvalifikaci na hlavní závod nebylo ideálním výsledkem, jaký si představoval.

„Nebyl to ideální víkend, v pátek jsem udělal několik chyb, v sobotu také, ale dnes si to všechno sedlo. Konečně jsem využil potenciálu našeho vozu, děkuji týmu,“ vyprávěl.

Díky britskému McLarenu, který se už druhým rokem vrací do špičky a útočí na nejlepší, mohl vyhrát. Vsadili na něj, když ho nikdo neznal, a dovedli ho až na stupně vítězů. Proto jim děkoval hned několikrát.

„Jsem hrdý na všechny lidi v týmu, opravdu na každého. Udělal jsem během posledních pěti let snad všechny možné chyby, ale oni mě podrželi a jsem rád, že jsem nikam neodešel. Vždy jsem věřil, že to McLaren dokáže. Jsou to nádherné okamžiky a tuhle vzpomínku už si ponesu navždy,“ rozplýval se chvíli po velkém vítězství.

Rychlost i štěstí

Přitom po startu to pro něj nijak zvlášť na výjimečný den nevypadalo. Z pátého místa padl na šesté, kroužil po dráze za Sergiem Pérezem. Byl viditelně rychlejší než Mexičan, ale přes enormní snahu ho předjet nedokázal. Až když už v 18. kole zatočil Pérez do boxů, rozbalil svou show, náhle zajížděl rychlé časy a stahoval soupeře.

Všichni postupně odbočovali pro nové pneumatiky, on nechtěl - opravdu po trati letěl, gumy měl ve výborném stavu, a tak zůstával na dráze, i když ve 28. kole vyměnili pneumatiky i Sainz a jeho stájový kolega Piastri. A to bylo jeho štěstí.

Jen o kolo později bourali Magnussen a Sargeant z konce závodního pole a na dráhu vyrazil safety car - před celým polem a za dočasně vedoucím Norrisem, který jako jeden z mála ještě neměnil pneumatiky. „Měl jsem štěstí na safety car, pomohlo mi do čela. Ale kolikrát předtím jsem měl zase smůlu?“ ptal se čtyřiadvacetiletý závodník.

Na dráhu se vrátil z pitlane daleko přede všemi. Poté vedení před dosud nedotknutelným lídrem Maxem Verstappenem nejen udržel, ale dokázal každým kolem navyšovat. „Když jsem po zastávce slyšel, jaké časy jezdí mclareny, říkal jsem si, že jsou jasně rychlejší, nemělo cenu hnát se za nimi,“ přiznal v cíli Max Verstappen.

Uznání od šampiona potěší. Max Verstappen se možná na Norrise nevrhal jako řada dalších závodníků, neobjímal ho, ale nedá se říct, že by mu výhru nepřál. „Jsem moc šťastný za Landa, konečně se mu to povedlo. A my jsme druzí, to také není špatné místo. Jednoduše to dnes nebylo ono, ale nemusíme z toho dělat tragédii,“ dodal nizozemský pilot.

Idol fanoušků

Mnozí vyčítají Landovi Norrisovi nonkonformní životní styl. Že se nesoustředí jen na závodění, že má spoustu vedlejších zájmů a aktivit. Že není jako Schumacher. Snad aby to dokázal, celý víkend v Miami ho zdobila náplast na nose, zranění si odnesl z nedávné party v Amsterodamu.

Jako syn britského otce a belgické matky má do oblasti Beneluxu blízko a rád si tam užívá. Občas se prostě sebere a na pár dní zmizí ze závodního světa. Ale to je také možná důvod, proč ho fanoušci milují. Už mají dost úzkoprsých Schumacherů, slušňáků Vettelů či svět celebrit milujících Hamiltonů. Lando Norris je jako oni - praštěný a chybující kluk, který měl sen. A o víkendu v americkém Miami si ho splnil.