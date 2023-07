Lidé nemají kde zaparkovat, přitom v jejich ulici jsou neobsazená místa

Z kauzy je přestřelka politiků Celá kauza ohledně nového systému parkování v Jihlavě a stížnosti obyvatel třídy Legionářů vyústila i v politickou přestřelku mezi částí opozice a vedením města. Opoziční zastupitel Petr Hošek (STAN) zaslal primátorovi Petru Ryškovi (ODS) dokonce otevřený dopis. V něm jej mimo jiné žádá, aby prověřil komunikaci odboru dopravy a autora koncepce parkování Dalibora Pitucha vůči občanům, zasadil se o vyřešení stížnosti obyvatel ulice Legionářů, a aby došlo k urychlené nápravě v řádu dnů. Novou koncepci parkování označil jako nepovedenou. „Je naprosto zřejmé, že zavedení parkovací koncepce se zásadně organizačně nepodařilo, a to nejen v komunikaci s veřejností, ale v koordinaci jako takové,“ stojí v otevřeném dopise. Primátor hodnotí tento dopis jako osočování bez jakýchkoliv důkazů. Upozorňuje i na to, že v minulosti nezaznamenali od pana Hoška k systému parkování žádné připomínky. Dopis pak primátor Ryška i radní Beke považují za populistický s tím, že problémy obyvatel horní části třídy Legionářů byly zneužity pro politické hry. S tím ovšem Hošek zásadně nesouhlasí. Podle Bekeho také není možné dělat změny dopravního režimu ze dne na den. „Autor otevřeného dopisu zřejmě vůbec netuší, jakými procesy prochází jakákoli změna dopravního režimu. Celá ta operace je na tři až čtyři měsíce. Není to tak, že bychom to nechtěli udělat rychleji, ale bohužel takhle pomalu to ve veřejné správě funguje,“ dodává Beke. (ilm)