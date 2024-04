Vydělával si v baru, teď má Trpišovský nejvíc výher. Zní to neuvěřitelně, řekl

„Jak většinou statistiky nesleduju, o tomhle vím už opravdu dlouho,“ přiznal před třemi týdny, když po skalpu Bohemians (2:1) dotáhl dosavadního rekordmana Pavla Vrbu.

V dalším kole v Plzni (0:1) to ještě nevyšlo, v domácím utkání s Olomoucí (2:2) jakbysmet. Další zaváhání už ale nedovolil a v Hradci Králové slávisté vyhráli 2:1. Zejména kvůli tomu, že potřebovali zůstat čtyři body od vedoucí Sparty, která vyhrála základní část.

„Moc si toho vážím. Asi si to teď ani moc neuvědomuju, protože mi to přijde neuvěřitelné. Před devíti lety to byl sen zažít byť jen jedno ligové utkání coby trenér, v životě by mě nenapadlo, že se teď dostanu na takové číslo, mezi takové trenéry. Dřív jsem si vydělával jako barman a ne jenom to. Bylo najednou super, že jsem mohl dělat fotbal místo práce. Teď už je to opravdu velká práce,“ podotkl Trpišovský na tiskové konferenci.

„Je to obrovský úspěch. To, že tady trenér tak dlouho vydržel a vyhrává, je obdivuhodné. Chtěl bych mu tady ještě jednou, oficiální cestou, pogratulovat,“ smekl Lukáš Provod.

Při zápase na hlavě osmačtyřicetiletého kouče nechyběla charakteristická kšiltovka. Navlékl taky sytě červené tričko, podobně jako hostující příznivci v sektoru.

Že jde mezi ligovými kouči o veliký úspěch, naznačuje také fakt, že Trpišovský na osamostatnění potřeboval pouze 294 utkání. Ovládl tedy 65,3 % zápasů, necelé dvě třetiny ze všech.

„Je skvělé, že je to v jedné šňůře, nepřetržitě. Jsem taky rád, že to ze mě už spadlo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří to dokázali se mnou. Dost jsem to sledoval, už asi od nějakých 160 zápasů, to byl ještě Pavel Vrba ve Zlíně. Chtěl jsem toho pocitu dosáhnout. Je to jako u horolezců, když jako první zdolají vrchol, nebo u kluků, co daj hatrick,“ popisoval Trpišovský.

Přehled trenérů s nejvyšším počtem výher:

Trenér Počet výher Počet zápasů Jindřich Trpišovský 192 294 Pavel Vrba 191 339 Petr Rada 180 442 Karel Jarolím 173 373 Zdeněk Ščasný 153 339

Část z nich odtrénoval ještě v Liberci, kam přišel v roce 2015 a hrál s ním třeba skupinu Evropské ligy.

Premiérovou výhru oslavil hned v prvním ligovém zápase nad Mladou Boleslaví (4:2), což je v nejvyšší soutěží zároveň jeho nejoblíbenější soupeř – stejně bodů (47) získal také proti Slovácku a Bohemians.

Mimochodem, v první vítězné sestavě tehdy byl i jeho současný trenérský asistent Milan Kerbr. Dále třeba Vladimír Coufal, David Hovorka, Zdeněk Folprecht, David Pavelka nebo Josef Šural, autor vůbec prvního gólu. A na lavičce soupeře tehdy byl trenérský matador Karel Jarolím.

Ve Slovanu nastřádal Trpišovský za dva a půl roku celkem 36 výher, než se v prosinci 2015 přesunul do Slavie. V ní začal v únoru 2018 senzační ligovou porážkou v Jihlavě (0:1), což je pro změnu jeho nejméně oblíbený soupeř, protože proti němu v šesti zápasech v lize uhrál pouhých pět bodů. Už o týden později však Slavia doma porazila po gólu Josefa Hušbauera těsně 1:0 Bohemians a pomalu startovalo jedno z nejúspěšnějších období v klubové historii.

Tři tituly, čtyři triumfy v domácím poháru, Liga mistrů a další evropské úspěchy včetně tří postupů do čtvrtfinále pohárů. Přitom na začátku mnozí slávističtí fanoušci nad jeho příchodem ohrnovali nos.

Vážně diskutovali, jestli je důstojné, aby jejich trenér nosil při zápasech kšiltovku. Jestli by místo teplákovky neměl raději navléknout košili a sako.

Po letech už si na ty časy málokdo vzpomene.

„Kšiltovka ke mně patří, ale nepůjdu hlavou proti zdi. Chtěl bych si ji nechat, ale chci se o tom poradit i s fanoušky,“ říkal na začátku.

Jako kouč začínal Trpišovský u mládeže ve Spartě a Bohemians 1905. Horní Měcholupy ve ve třetí lize a pak se ukázal na Žižkově, kde byl nejdřív asistentem a v létě 2013 převzal tým po Italovi Favarinovi.

„Tenkrát jsme si v uvozovkách chodili kopat na silnici,“ vzpomínal Trpišovský na nuzné podmínky v tradičním pražském klubu. „Pak jsme v Liberci hráli dvakrát evropské poháry a teď jsme tady... Je to přechod do jiné galaxie,“ mluvil o angažmá ve Slavii.

Těžko ho tehdy mohlo byť jen napadnout, že z něj bude nejúspěšnější kouč české ligové historie.