Olomouc - Sparta 1:4, k jasné výhře zavelel slepenými góly kapitán Krejčí

Olomoučtí po remíze se Slavií (2:2) nezvládli obrat o body dalšího favorita a zůstali na osmé příčce.

Sparta do utkání vstoupila aktivně, Kuchtův gól ale kvůli ofsajdovému postavení hostujícího útočníka neplatil. Do vedení mohla jít Olomouc, která se postupně dostávala do zápasu, ale Zifčák před odkrytou bránou na míč nedosáhl.

Ve 28. minutě na druhé straně Pokorný fauloval ve vápně Kuchtu, sudí odpískal penaltu a Krejčí se nemýlil. Sparťanský kapitán přidal o pět minut později svou druhou trefu po rohu Kairinena.

Sparťanům vyšel i vstup do druhé půle, Kuchta ještě v obrovské šanci přestřelil bránu, ale o chvíli později se nemýlil Birmančevič. Právě Kuchta se nakonec branky také dočkal, v 66. minutě vstřelil sparťankou čtvrtou v zápase.

Šípova trefa v 75. minutě pouze z domácího pohledu zmírnila porážku.

