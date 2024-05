Tomajko: Jádro v Olomouci zůstává, jako vždy. Zatím z toho mám dobrý pocit

Hráči Olomouce trénují ve čtyřech skupinkách. Zatímco čtveřice mladíků se rozehřívá s míčem a odrazovou sítí, starší matadoři jako například Jakub Orsava či Pavel Musil makají ve skromné posilovně v útrobách zimáku. Dřepy, výpady, dynamická cvičení. O místnost vedle další „grupa“ šlape na cyklotrenažérech, v televizi běží záznam z nočního utkání NHL mezi Bostonem a Floridou.

Zbylí hráči do práce teprve dorazí. Například obránce David Škůrek má asi fyzické námahy málo a do útrob plechárny přijíždí na kole.

Není to namáhavé, tvrdí trenér

Hráče z rotopedů si pak do parády přebírá kondiční trenér a na ploše, kde bývá normálně led, s nimi provádí různá aktivační cvičení, krátké rozběhání nebo cviky s vlastní vahou. Při jednom z nich musí první z dvojice držet druhého za kotník, zatímco si stojící hráč přenášením svých kilogramů zkouší, do jaké polohy jej až kotník pustí.

„Honzo, doufám, že sis vypral ponožky!“ pronáší se smíchem dřepící kapitán Mory Jiří Ondrušek směrem k centrovi Janu Knotkovi.

„Většinou je to posilovna, spinning kola, běh, zkrátka nabírání síly a kondice. Sice trénujeme ve skupinkách, ale valná část týmu, až na pár kluků, co mají individuál, je tu spolu,“ popisuje Nahodil.

„Kluci makají, ale teď se nedělá sezona. Hráči se musí připravit na to, aby nebyli později zranění, popřípadě, aby se doléčili. Musí se pořádně nachystat, aby v srpnu mohli zvládnout objem, který je v přípravě čeká,“ přibližuje trenér Olomouce Jan Tomajko.

„Měli docela dlouhé volno, takže se do toho musí trošku dostat. Ale myslím, že to pro ně není vyloženě namáhavé. Hlavně teď ze začátku. Tréninky jsou poměrně krátké,“ přemítá.

Tři odchody, čtyři příchody

Na suchu budou kohouti trénovat devět týdnů. Jako zpestření drilu je čeká i turnaj v plážovém volejbale. Pak dostanou od realizačního týmu na čtrnáct dní oddych a 29. července vyjedou na led, kde budou až do 18. září ladit formu na nový extraligový ročník. V přátelských zápasech se poměří například s Brnem nebo prvoligovým Přerovem.

V tu chvíli už bude tým HC Olomouc kompletní. U družstva zatím chybí Rok Macuh a Jakub Sirota, kteří si prožili delší sezonu kvůli povinnostem v reprezentaci. Hromadně netrénuje ani nejproduktivnější hráč Mory v uplynulém ročníku Jakub Navrátil nebo další útočník Jan Káňa. A až od příštího týdne se připojí zatím nejnovější posila Jakub Doktor, který přišel z Třince. Kromě něj Olomouc posílili ještě Martin Kohout z Komety a Petr Fridrich z Vítkovic.

Od června by navíc do Mory měl přestoupit zatím oficiálně nejmenovaný obránce ze slovenské extraligy, podle informací MF DNES z týmu Michalovce, bronzového celku uplynulé sezony. „A pak už bude kádr na devadesát devět procent kompletní,“ poznamenává Tomajko, který ještě musí vyřešit pozici brankářské trojky. Pravděpodobně se jí ale znovu ujme někdo z juniorů.

Mezi třemi tyčemi se budou opět střídat především dlouholetá opora Branislav Konrád s Jakubem Sedláčkem, který na Hané prodloužil smlouvu do konce následující sezony.

Martin Kohout se chystá s ostatními hokejisty Olomouce.

Tradičně se Olomouc vyvarovala velkým změnám v kádru. Kabinu opustil Jan Bambula, který zamířil do Vítkovic. „Honza se tady vypracoval v nadprůměrného extraligového hokejistu, chtěl si ale zkusit něco jiného. Chybět nám bude, to víte, že ano. Hrál výborně, hlavně ke konci sezony,“ chválí Tomajko. „Ale myslím, že Petr Fridrich jej může nahradit. A ostatně i Martin Kohout a Jakub Doktor jsou podobné typy jako on,“ přemítá trenér.

Vedle Bambuly končí také dvojice Lukáš Kucsera a Aron Chmielewski, se kterými klub neprodloužil smlouvu. Zejména Polák Chmielewski zůstal v Moře po svém loňském přestupu ze Třince výrazně za očekáváním, což však způsobila i zlomenina na ruce, kvůli které nehrál čtyři měsíce a ve 14 zápasech zapsal jen čtyři body (2+2). „Vzájemně jsme se domluvili na konci v našem klubu,“ vysvětluje stručně Tomajko.

Důležitý je charakter

A na co se klade důraz? „Z našeho pohledu je důležité, aby všichni příchozí kluci byli charakterově dobří. Vypadá to, že jsou. Zásadní je, aby kostra a právě charakter týmu zůstal stejný, což by neměl být problém,“ myslí si forvard Nahodil.

„Člověk nikdy neví, můžeme se spálit. Nicméně věřím, že kluci sem zapadnou. Zatím z toho mám dobrý pocit. U nás je to vždycky podobné – i když se mužstvo každoročně mění, my nepřehazujeme deset hráčů. Jádro tu vždy zůstane, k tomu se snažíme vhodně doplnit kádr. Snad se nám to podaří i letos,“ přeje si kouč Tomajko.

Brankář Jakub Sedláček měl na prvním tréninku v Olomouci dobrou náladu, stejně jako trenér Jan Tomajko.

Na dotazy o ambicích do nadcházející sezony je ještě brzo. Oslovení hráči se ale shodují: „Chceme dál než naposledy.“ Olomouc v březnu vypadla v předkole play off s Libercem. Ačkoliv vedla v sérii na tři vítězné duely už 2:0, skončila po libereckém obratu.