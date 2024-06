Pelta chce nový soud a zproštění. Žalobce také žádá nový soud. A vyšší trest

Pražský městský soud se kauzou zabýval dvakrát. V obou případech uznal Peltu a Kratochvílovou vinnými. Někdejšímu předsedovi Fotbalové asociace ČR (FAČR) uložil šest let vězení, peněžitý trest pět milionů korun a pětiletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech spolků. Bývalou náměstkyni poslal do vězení na 6,5 roku, zakázal jí vedoucí funkce ve veřejné správě na šest let a dal jí dvoumilionový peněžitý trest.

FAČR, Českou unii sportu (ČUS), jejího předsedu Miroslava Janstu, sekretáře unie Jana Boháče a bývalého šéfa ministerského odboru sportu Zdeňka Břízu trestní senát dvakrát osvobodil.

Trčka už v úterý uvedl, že nesouhlasí se zproštěním dvojice v některých částech obžaloby ani s osvobozením jejich spoluobžalovaných. Trest, který prvoinstanční soud Peltovi a Kratochvílové uložil, také považuje za příliš mírný.

„Skutek se nepodařilo prokázat, skutek se nestal, paní Kratochvílová ho nespáchala,“ prohlásil advokát bývalé náměstkyně Petr Toman. Podle něj nemá smysl, aby odvolací senát případ vracel prvoinstančnímu soudu, protože v kauze nejsou další důkazy, a není tak už co řešit. Peltovi právníci uvedli, že se vina jejich klienta neprokázala. V případě, že by ho soud nemohl bez dalších důkazů zprostit obžaloby, navrhli jako alternativu také vrácení kauzy prvoinstančnímu soudu. Další obžalovaní žádají potvrzení svého prvoinstančního osvobození.

Pelta poukázal na to, že kauza trvala přes sedm let. „Je to neskutečný teror,“ prohlásil. Případ mu podle jeho prohlášení zničil rodinný život a musel rezignovat na sportovní kariéru. Muž zopakoval, že je nevinen, stejně tak i Kratochvílová.

Pelta a jeho milenka Kratochvílová podle prvoinstančního rozsudku společně v roce 2017 ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů, a pokusili se tak způsobit státu škodu nejméně 175 milionů korun. Svědčily proti nim mimo jiné policejní odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se milenci scházeli.

Dvojice se podle rozsudku dopustila pokusu o zneužití pravomoci, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, přičemž Pelta Kratochvílovou navedl. Za tyto trestné činy hrozí pět až 12 let vězení. Ve stadiu pokusu zůstaly trestné činy z toho důvodu, že ministerstvo po zatčení Kratochvílové vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu.

Kvůli případu dříve rezignovala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se své pozice ve fotbalové asociaci vzdal z vazby. Ministerstvo školství se po obžalovaných domáhá náhrady škody přes 1,1 miliardy korun.