Hokejová Olomouc oznámila třetí posilu. Vybírala si z mistrovského Třince

V uplynulé sezoně naskočil Doktor jen do šesti extraligových zápasů za Oceláře. V play off šanci nedostal, v rozhodujícím sedmém zápase finálové série s Pardubicemi byl ale třináctý útočník, bujaré oslavy si tak vychutnal plnými doušky.

Teď už směřuje do Olomouce. Po neděli začne s Morou letní přípravu. Daleko větší vytížení měl Doktor v prvoligovém Frýdku-Místku, kde ve 49 zápasech udělal 26 bodů (13+13). A o tom, že Mora umí pracovat s hráči z první ligy, by mohl vyprávět třeba Slovinec Rok Macuh.

Ten do Olomouce přestoupil loni z Přerova a nakonec byl druhým nejproduktivnějším hráčem Hanáků v základní části.

„Posilujeme naše útočné řady o hráče, který dobře zná zdejší prostředí, jelikož zde v minulosti již působil. Očekáváme, že naplno projeví své kvality a zkušenosti získané v nejlepší extraligové organizaci posledních let,“ připomněl trenér Olomouce Jan Tomajko, že Doktor má za sebou také krátkou anabázi v dresu s kohoutem na hrudi.

Jeho hokejová kariéra odstartovala v Českých Budějovicích. Rodák z Jindřichova Hradce hrál za Motor až do dvaadvaceti let, v sezoně 2018/19 si za jihočeský celek připsal prvních dvanáct extraligových startů. Pak zamířil na prvoligové putování do Vsetína. Jenomže za Valachy nastoupil do pouhých osmi utkání, zbytek sezony tak strávil o patro níž v Chomutově a Havířově, kde se nakonec usadil na dva roky.

Křídelník se v extralize znovu objevil až v sezoně 2021/22 v dresu Zlína. A právě ve stejném ročníku vypomohl ke konci základní části i Olomouci. V 52. kole dokonce nahrával na jedinou branku kohoutů v Hradci Králové.

Pak zamířil do Třince, kde nakonec strávil dvě sezony. Drtivou většinu času ale hrál za Frýdek.