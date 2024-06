Zájemců o Nečase přibývá, ve hře také Boston. Výměnu provází pár zádrhelů

Jen si to zkuste na chvíli představit. První utkání příští sezony NHL. Boston vyráží do akce v čele s ofenzivními oporami Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Ve stejných barvách se po jejich boku prohání také Martin Nečas. Že vám to přijde jako nesmysl? Tak vězte, že v zámoří téma odchodu čerstvého mistra světa z Caroliny stále více rezonuje. A Bruins se řadí mezi vážné zájemce o jeho služby.