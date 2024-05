Jestli získají medaili, vytetuju si Rulíka! Slib splnil: Budu to vyprávět synovi

„Stálo to za to!“ říká fanoušek Řepa pro iDNES.cz. „První zlato od roku 2010 a první domácí pro nás od roku 1985, poprvé v O 2 areně... Jednou o tom budu vyprávět svému prckovi, proč se táta nechal v jeho osmi měsících tetovat.“

On stejně jako mnozí další v úspěch na šampionátu nejdřív příliš nevěřili. Po nominační tiskové konferenci se strhla mezi fanoušky tradiční velká debata o tom, kdo měl na šampionát do Prahy jet, ale na soupisce chybí.

Pavel Řepa @Pimisan33 @czehockey @JVitek94 Jestli udelame medaili, tak si tu vytetuju jmeno Rulika na lopatku… to je nominace ty vole…. oblíbit odpovědět

Výsada, kterou se může pyšnit v Česku jen pár velkých sportů a za kterou by měl být hokej vděčný. Co by za to jiné sporty daly, kdyby v lidech uměly rozdmýchávat emoce jako hokej.

„Mě překvapilo, že dal trenér příležitost jen jednomu klukovi z juniorské reprezentace dvacetiletých, kterou koučoval. Čekal jsem v nominaci ještě Ticháčka,“ říká i teď fanoušek Řepa.

Jinak to ale bere jako poučení. Příště už na sociálních sítích s rychlými soudy bude opatrnější. Třeba i proto, že původní nominace doznala v průběhu mistrovství velkých změn, když z NHL postupně přijely posily David Kämpf, Martin Nečas, David Pastrňák a Pavel Zacha.

„Určitě, je to ponaučení,“ směje se fanoušek. „Teď bude fotbalové Euro a tam budu klukům držet palce, ať se dostanou co nejdál.“

Pavel Řepa @Pimisan33 Tímto pokládám sázku za uzavřenou..

Je teda i s pohárem pokud promintete..



Ještě jednou, děkuji mnohokrát za zlato pane TRENÉRE!!…



A taky děkuju tatérce https://t.co/OKtneGSuCf



@czehockey

#hcfesaci https://t.co/EO6RXo5nE3 oblíbit odpovědět

Na sociálních sítích dostává hokejový fanoušek s novým tetováním jednu poklonu za druhou. „Stát se to mně, smažu si profil a raději se někam schovám,“ píšou mu lidi.

Řepa přiznává, že kdyby se nevyhrálo zlato, splnění sázky by mu vadilo: „Před finále jsem přemýšlel nad hennou (dočasným tetováním), kdyby se nevyhrálo. O to víc jsem fandil a byl jsem dvě třetiny hrozně nervózní.“

Po zisku zlata poprosil na sociální síti X účet české reprezentace o vzorový podpis Radima Rulíka, kouč ho dodal brzy. A fanoušek během čtvrtka zamířil za tatérkou.

Na stejné platformě už opatrně navrhoval Řepův bratr, že by mohl pro fotbalové EURO převzít štafetu. Odhodlá se?