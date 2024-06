Dědek se opřel do Hradce, ten reaguje: Jako by mu někdo rozkopal bábovičky

Dědek v posledním týdnu osočil na sociální síti X hned několik osob. Nejprve se vymezil proti tvrzení Asociace profesionálních klubů (APK), že se kluby dohodly na podpoře kandidátů do výkonného výboru a na post viceprezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH). Tu ale skutečně vyjádřila většina ze 14 extraligových klubů.

Nelíbí se mu, že se o funkce ve výkonném výboru a dozorčí radě ucházejí stejné osoby jako v minulosti, které podle Dědka „připravily český hokej za deset let o více než tři miliardy korun na marketingových a televizních právech.“

Pozastavil se také u Jana Tůmy, který se jako prezident APK snaží i o post viceprezidenta svazu.

A opřel se i do Kmoníčka z Hradce. „Kumuluje několik neslučitelných funkcí: člen představenstva APK, člen VV ČSLH i za pana Krále, kde se podílel na nehospodárném vedení, dále člen dozorčí rady dceřiné společnosti ČSLH, generální manažer Hradce s nevyřešeným dopingem. Není to příliš?“ tázal se.

Petr Dědek @PetrDedekDDreal Členové představenstva hradeckého Mountfield HK si vypláceli provize za reklamní smlouvy. Kdo jsou největší sponzoři, pane Kmoníčku? Město Hradec Králové a Mountfield. oblíbit odpovědět

Ve středu navíc nařkl členy klubového představenstva, že si za reklamní smlouvy vypláceli provize. „Kdo jsou největší sponzoři, pane Kmoníčku? Město Hradec Králové a Mountfield,“ okomentoval.

Zatímco prvotní Dědkovu myšlenku nechal Kmoníček být, na poslední výtku už reagoval.

„Je jak dítě, kterému někdo rozkopal bábovku na pískovišti. A to jsme mu do bábovek nekopali. Jen jsme mu v APK nedali podporu pro jeho kandidaturu do výkonného výboru ČSLH. Myslím, že teď je již každému jasné proč,“ napsal na klubovém webu Kmoníček a prohlásil, že jde o lživé tvrzení.

Aleš Kmoníček zastává v Hradci pozici generálního manažera.

Volby se konají v sobotu 15. června. Dědek se chtěl na jaře původně stát prezidentem APK, ale ze souboje s Tůmou se na poslední chvíli stáhl. Nezískal ani post viceprezidenta, nakonec neuspěl ani jako řadový člen.

„Děsím se toho, jakými dalšími nesmysly nás hodlá pan Dědek zahltit. Jeho vyjádření je zcela za hranou, budeme požadovat smazání tohoto tweetu a omluvu, zahrnující požadavek, aby uvedl tuto skutečnost na pravou míru. Zvážíme i podání trestního oznámení,“ zakončil Kmoníček.

Podle informací iDNES.cz by Dědek rád získal pozici viceprezidenta hokejového svazu, kde by mohl spolupracovat s Aloisem Hadamczikem, s nímž se v mnohém shoduje.