ONLINE: Dvanáctá etapa Gira je ideální pro únik. Kdo bude mít nejvíc sil?

Peloton za celý den neopustí pobřeží Jaderského moře, dovolenkový pocit ale závodníky opustí krátce po vyjetí ze startovního města Martinsicuro. Toto přímořské letovisko se na trase Gira objevuje vůbec poprvé.

Z něj se peloton vydává po pobřeží přímo na sever a jen co trochu uhne do vnitrozemí, rovnou přichází první stoupání. Ta klasifikovaná jsou ve čtvrteční etapě čtyři, na dalších vrcholech ale leží body pro sprintery, kvalifikační sekundy nebo body do soutěže Intergiro.

Vrchařské prémie jsou sice pouze nejnižší čtvrté kategorie, ale například stoupání Ostra 56 kilometrů před cílem může se svými třináctiprocentními rampami pořádně bolet.

A i neklasifikovaná stoupání dokážou napáchat v pelotonu škody. Největší potenciál k tomu má Monte Glove těsně před cílovým městem Fano – 1200 metrů s průměrným sklonem 9,2 % slibuje, že zařídí závěrečnou selekci.

Svým profilem je dvanácté dějství ideální pro úspěšný únik.

Ke stěží kontrolovatelnému dni se ještě přidávají závěrečné technické kilometry městem, ve kterých má jednotlivec proti pelotonu výhodu. Navíc notoričtí účastníci úniků vědí, že tento týden mají nejspíš poslední šanci zabojovat o vítězství.

Fano je součástí Gira už popáté. Naposledy tu byl dojezd páté etapy v roce 2012. Z tehdejšího pelotonu je letos na startu pouze Geraint Thomas, který tehdy ve hromadném dojezdu rozjížděl vítězný spurt Marku Cavendishovi a do cíle dorazil na sedmnáctém místě.

Třeba aktuálně třetí muž průběžného pořadí oživí staré vzpomínky a překvapivou akcí ve známých ulicích překvapí své nejbližší soupeře.

