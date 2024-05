Do Žďáru přijela druhá největší pouť v republice, atrakcí je přes stovku

„Já to kolo viděl z okna, svítilo už v neděli večer. Na to musíme jít! A ještě na autodromy, a to určitě víckrát, jednou je málo. Co třeba zítra?“ překřikovala se hned v pondělí skupinka školáků, kteří do centra pouťového dění v okolí žďárského zimního stadionu zamířili dle aktovek na zádech hned po vyučování.

A rozhodně nejsou sami - jak stavba atrakcí, tak i pozdější okukování již zprovozněných novinek nebo porovnávání cen je pro místní tradiční kratochvílí. Dějištěm pouti korzují maminky s batolaty, školáci, teenageři i zvědaví dospělí.

Na budování atrakcí světští pracovali, co to šlo. „Musíme sebou hodit a využít dobré počasí. Zatím to totiž vypadá, že na víkend se má počasí zhoršit. A lidi už zájem mají. Hodně se ptají, kdy začneme,“ popsal v pondělí muž pracující na stavbě jednoho z kolotočů.

Mezi obyvateli Žďáru je návštěva pouti právě ve všední dny oblíbená; o víkendu je mezi atrakcemi a stánky tlačenice, o niž ne každý stojí. „V týdnu jsou i delší jízdy, žádné fronty, méně hluku a ruchu, prostě klídek. S menšími dětmi ideální řešení. My plánujeme vyrazit ve středu a čtvrtek,“ popsala Veronika Poláčková, maminka dvou malých dětí.

Žďárská pouť Provozní doba: Středa 15. května, 9.30 – 20.00 (bez hudby, krom zkoušek zvuku) Čtvrtek 16. května, 9.30 – 14.00 (bez hudby), 14.00 – 19.00 (s hudbou), 19.00 – 20.30 (bez hudby) Pátek 17. května, 9.30 – 14.00 (bez hudby), 14.00 – 22.00 (s hudbou), do 24.00 (bez hudby) Sobota 18. května, 9.30 – 22.00 (s hudbou), do 24.00 (bez hudby) Neděle 19. května, 9.30 – 19.00 (s hudbou), do 20.00 (bez hudby) Pondělí 20. května, do 18.00 odjíždění jednotlivých zařízení ● K dispozici bude více než 100 atrakcí a téměř 200 stánků kolem zimního stadionu a sportovní haly. ● Auto lze odstavit např. na parkovišti u fotbalového stadionu, na bývalé tržnici, u kulturního domu, městského úřadu či v parku Hrady (za nedeštivého počasí). Mapa parkování je na webu www.zdarns.cz. ● Součástí pouti je i její duchovní část v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kde budou slouženy od čtvrtka do neděle mše svaté a další bohoslužby. ● V sobotu je od 9 do 20 hodin otevřena věž kostela sv. Prokopa v centru města. ● V sobotu se v Domě kultury od 9 do 16 hodin uskuteční pouťový Fler trh. ● V sobotu se na náměstí Republiky koná po celé dopoledne farmářský trh. ● V pátek i sobotu se odehrají ve žďárských klubech a hospodách pouťové zábavy a diskotéky - zajít lze například do klubu Max nebo Krystal.

Fanouškům kolotočů, skákacích hradů nebo nejrůznějších adrenalinových radovánek bude letos k dispozici více než stovka atrakcí. „Jedná se o podobný počet jako loni. Více se nám toho na vymezené plochy ani nevejde,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Ani tento rok však nebudou chybět novinky - bude to kolotoč Samba nebo menší dětský kolotoč. Z moderních atrakcí lze zmínit Extrem-Booster, Break Dance, obří vyhlídkové kolo či Bungee Katapult. „Ale na své si přijdou i milovníci tradičních řetízkových kolotočů, houpaček, střelnic, labutí nebo autodromů. Vybere si každý bez rozdílu věku,“ podotkla Sobolová.

Atrakce doplní také bezmála dvě stovky prodejních stánků - s občerstvením, tradičními pouťovými pochutinami, jako jsou perníky nebo cukrová vata, s textilem, hračkami, bižuterií a dalším zbožím.

Vzhledem k množství lidí, již na pouť do Žďáru přijíždějí, je akce i zatěžkávací zkouškou pro dopravu. A to zejména na hlavním průtahu městem a ve čtvrtích těsně sousedících s poutí - tedy na sídlišti Libušín a Vysočany. Tam motorizovaní návštěvníci často dlouho krouží ulicemi a hledají volná parkovací místa.

„Doporučujeme všem obyvatelům Žďáru, aby na pouť vyrazili pěšky a nejezdili autem,“ apeluje vedoucí žďárských strážníků Martin Kunc. Pro přespolní pak zveřejnila radnice na městském webu mapu parkování, kde lze najít místa pro odstavení vozu. Krom běžných parkovišť se ve velkou odstavnou plochu změní třeba i park Hrady na okraji Libušína. „Samozřejmě ale záleží na počasí. Kdyby hodně pršelo a půda byla rozmoklá, tato varianta možná nebude,“ upozornil Kunc.

Strážníci budou ve střehu i kvůli veřejnému pořádku. „Každý rok je pouť trošku jiná, někdy se odehrály i trestné činy, jindy byl průběh klidnější,“ zavzpomínal Kunc. Nasazeny dle jeho slov budou tři hlídky městské policie, pouťový terén mají brázdit rovněž asistenti prevence kriminality.

Na řadě míst v okolí dějiště pouti už byly také rozmístěny dopravní značky zakazující stání či zastavení nebo omezující nejvyšší povolenou rychlost na 30 kilometrů v hodině.