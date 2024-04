Není jara bez Zahrady. Populární výstava opět přiláká do Brodu tisíce lidí

Není léta bez slunce, podzimu bez spadaného listí a zimy bez alespoň trochy sněhu. A jara? No přeci bez Zahrady. Tradiční výstava do Havlíčkova Brodu o víkendu opět přiláká tisíce lidí. Koná se podevětadvacáté a opět nabídne vše, co mohou zahrádkáři a kutilové potřebovat.