Muž se nadýchal chemikálie, která unikla z tlakové lahve. Patrně jde o chlor

„Ve středu kolem devatenácté hodiny jsme vyjížděli k údajné intoxikaci chlorem. Pacienta jsme ošetřili a ve stabilizovaném stavu transportovali do jihlavské nemocnice. Byl při vědomí,“ řekl mluvčí krajské záchranné služby Petr Janáček.

Ve čtvrtek dopoledne byl prostor u dvora v Gorkého ulici opět asi na dvě hodiny uzavřen. Ulice byla uzavřena červeno-bílou páskou, na místě byli hasiči a policisté. Specialisté podle dostupných informací zjišťovali, jaký plyn do ovzduší unikl.

Konkrétní zjištění chemiků však zatím hasiči nesdělili. „Došlo k úniku chemické látky z netěsnící tlakové lahve, nejspíše se jednalo o chlor. Už včera jsme proměřovali koncentrace v okolí, nikoho jsme nemuseli evakuovat. Lahev jsme uložili do nádrže s vodou, nyní bude uložena do ochranného obalu z plynové komory a kolegové z chemické laboratoře v Tišnově ji budou převážet z místa,“ řekla ve čtvrtek dopoledne mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Podle dostupných informací měl majitel nádobu s chemikálií v garáži nebo na zahradě uprostřed obytné zástavby. „Předpokládám, že bude věcí dalšího šetření, proč měl ten člověk doma zrezivělou neoznačenou lahev s chlorem,“ řekl náměstek jihlavského primátora Radek Popelka, který byl ve středu v podvečer na místě zásahu.

Policie čeká na závěry chemické analýzy z tišnovské laboratoře. „Zatím to evidujeme jenom jako oznámení o úniku neznámé látky. Až laboratoř stanoví, o jakou látku se jedná, uvidíme, co s tím dál. Musí se zjistit, co to bylo za látku, zda s ní bylo správně nakládáno, a jestli tím, jak tam byla uložena, se ten, kdo ji tam uložil, něčeho nedopustil,“ řekla krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.

Plyn zřejmě vnikl ventilací do tanečního studia

Hned v sousedství dvora je dům, kde funguje taneční studio Street Busters. Mezi pátou a půl devátou hodinou večer se tam ve středu vystřídalo 120 lidí, převážně dětí.

„Oknem jsem viděla hasiče a policii a vedle budovy tu lahev v nádrži s vodou. Pak jsme viděli, že jednoho člověka odváží záchranka. Nevěděli jsme, co se děje, zápach byl velmi silně cítit v budově, tak jsme zavřeli okna, protože jsme předpokládali, že je to zvenku. Vzduchotechnika nám plyn ze dvora ale zřejmě hnala dovnitř budovy, tak jsme ji vypnuli,“ řekla vedoucí studia Veronika Peroutková.

„Nakonec mi záchranáři řekli, abych obvolala rodiče dětí, co tam byly, kdyby někdo měl škrábání v krku a na plicích, bolesti hlavy nebo zvracení, aby si zajel do nemocnice na kontrolu. Ještě večer jsme je obvolávali, naštěstí snad nikdo potíže neměl,“ dodala Peroutková.