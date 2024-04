Xiaomi už se nebude držet zpátky. Pro řadu T chystá další prémiové funkce

S řadou T od Xiaomi se pravidelně setkáváme koncem léta. Jde o telefony, které mají být výborně vybavené, ovšem zároveň se snaží nešlapat na paty prémiové sérii. Tu výrobce prodává vždy v první polovině roku. Letos se však na základě dostupných informací model 14T Pro opře do konkurence zase o něco větší silou a přiblíží se svým prémiovým sourozencům.

Informace o možné podobě výbavy modelu Xiaomi 14T Pro přinesl portál Android Headlines. který si všiml, že ve zdrojovém kódu softwaru Xiaomi HyperOS se nacházejí podobnosti mezi kódovými označeními tohoto modelu a smartphonu Redmi K70 Ultra. Série K je určena pro asijské trhy a do Evropy se nedostává, jelikož ji zde zastupují právě „téčka“.

Model Xiaomi 14T Pro by měl být v první řadě vybavený čipem Dimensity 9300. To není žádné překvapení, jelikož jeho předchůdce má model 9200 Plus. Co už však bude pro řadu T novinka, je přítomnost bezdrátového nabíjení. To bylo přitom dosud jedním z prvků, který Xiaomi záměrně vynechávalo, aby u baterie byly alespoň nějaké rozdíly oproti prémiové sérii.

Další informace zmiňují i telefoto senzor na zádech. Zatím se neví, jaké bude optické přiblížení, nicméně by Xiaomi mohlo konečně sáhnout po alespoň trojnásobném. To by byla věc, která by rovněž lépe vybavené „téčko“ přiblížila prémiovým sourozencům. Loni totiž měl model 13T Pro sice také zoomovací schopnosti, ovšem pouze ve formě dvojnásobného „portrétního“ přiblížení obrazu.

Ve výbavě se dále očekává také odolnost proti vodě a prachu (IP68) a pokračování ve spolupráci se značkou Leica na vývoji optiky fotoaparátu. To rovněž odpovídá výbavě loňských modelů. Levnější model 14T mimochodem zdroj také zmiňuje, jeho parametry jsou ovšem nejasné. Vypadá to však, že letošní sestava bude tedy pokračovat v zažitém modelu základního a Pro modelu.

Série Xiaomi 14T by měla dorazit na globální trh v druhé polovině letošního roku. Zatím nemáme údaje o konkrétním datu dostupnosti ani přibližné ceně, to vše bude jasnější až s blížícím se datem představení.