Dům s interiéry, kde jsou bylinky na prvním místě, zve k odpočinku

Interiér obyvatele obejme pocitem pohodlí a díky promyšlenosti funkčních prvků v celém domě se tento pocit promění ve skutečnost. Objekt architekti uzpůsobili pro fungování společných provozních služeb, takže i v případě následného pronajímání apartmánů odpadnou jejich majitelům veškeré každodenní starosti praktického rázu. A právě o tom jsme si povídali s architekty a zakladateli ateliéru, manželským duem Janou a Miroslavem Stachovými.

Do vnějšího vzhledu budovy se velmi výrazně promítly požadavky odboru památkové péče.

Dvěma hlavními principy, kterými jste se při návrhu řídili, jsou čistota a přívětivost interiéru. Jak jste je přenesli do realizace?

Jana: Pracovali jsme s materiálově přehledným konceptem, jehož základ stojí na smysluplné dispozici. Jednotlivé prostory jsme navrhli maximálně účelně, snažíme se neplýtvat prostorem, ale zároveň zachovat určitou vzdušnost.

Miroslav: Pro Abertamy a jejich bezprostřední okolí jsou typické louky a rozlehlé pláně, které asociují volnost, svobodu, hození starostí za hlavu. Designový koncept domu vychází z principu herbáře. Každý apartmán jsme věnovali jedné bylině, která se do interiéru promítá jak ve vizuální rovině, tak v použitých materiálech.

V případě vašich interiérů je typické, že se noříte do nejmenších detailů, tento projekt je ale přece jenom specifický. Čím?

Jana: Nechali jsme téma bylin prostoupit celým interiérem. Ať už je to použitím desek, ve kterých jsou zalisovány byliny, prakticky celá rozkvetlá louka. Nebo vybraným keramickým obkladem v koupelnách, jednolitým základem, který je doplněný drobnějším hexagonem s jemnou zelenkavou texturou. Až po detail madla posuvného panelu, nebo fotografie okolní krajiny, které zdobí stěny apartmánů.

Apartmány jsou zařízené v přírodních barvách a vybavení je převážně z přírodních materiálů.

Miroslav: A taková třešnička na dortu. Ladislav Tuna vytvořil deskovou hru s názvem 17 bylin. Cílem hry je co nejrychleji zasadit, opylovat a sklidit všech sedmnáct bylin.

Díky vašemu zaměření a týmu architektů a designéru jste se v rámci tohoto projektu podíleli i na vizuální identitě projektu. Jak pro vás souvisí s architekturou, vidíte v tom například další rozměr, jak odprezentovat vaši vizi nebo koncept stavby?

Mirolav: Určitě je to směr, který prosazujeme na všech našich projektech. Spolupracujeme s šikovnými grafiky a editory a díky tomu jsme schopni přenést naši vizi směrem k širokému publiku, a pomoci tak investorům s prodejem či pronájmem prostor.

Jana: Smysluplné logo v kombinaci s kvalitně zpracovanými a přehlednými webovkami by měly být základem každého projektu a jeho komunikace směrem k veřejnosti.

Zájemci si mohou vybrat jeden ze 17 apartmánů a trávit zde volný čas nebo ho dále pronajímat. To jsou dva odlišné přístupy k využívání prostoru. Jak jste je propojili?

Miroslav: Přístupy jsou to možná jiné, ale ve své podstatě se neliší. Důraz jsme kladli na vytvoření společných a komunitních prostor. Zabezpečená kolárna s nabíjecí stanicí pro elektrokola a myčkou kol, vyhřívané boxy na lyže a lyžáky, sauna s odpočívárnou či společná prádelna, to jsou prvky, které návštěvníci vždy ocení.

Apartmány jsou vybavené tak, aby posloužily jak rodině k pravidelným návštěvám, tak hostům, kteří se zde budou střídat,

V obou případech sem návštěvníci unikají před každodenním shonem a všedními starostmi. Přistupovali jste k návrhu interiéru jinak, než když tvoříte takový interiér, který se stává primárním domovem jeho obyvatel?Jana: Přistupovali jsme velmi obdobně, kladli jsme však důraz na univerzálnost realizace. Kuchyně a koupelny tedy vznikaly podle stejných pravidel. Využitím unifikovaných rozměrů vznikla možnost sériové výroby ve dvou až třech designových variantách.

Ve svých realizacích dbáte na kontext místa. Jak právě Krušné hory ovlivnily výslednou realizaci?

Jana: Čistá, klidná, vyrovnaná a léčivá příroda, reprezentovaná bylinami, prostupuje do interiéru a dům se stává její součástí, obyvatelé se tak dostávají do bezprostředního kontaktu s přírodou a mohou z ní čerpat sílu a energii.

Miroslav: Architektura budovy byla také ovlivněna, ovšem v trochu jiném slova smyslu. Do vnějšího vzhledu budovy se velmi výrazně promítly požadavky odboru památkové péče.

Projekt je již téměř vyprodaný. Chystáte další obdobnou realizaci?Miroslav: Na Krušnohorsku pracujeme na několika dalších projektech. Zmíním například Dům na rozcestí, což je rekonstrukce historické budovy a její přístavba.

V krušnohorských Abertamech vznikl apartmánový dům, který nese poetický název Dům sedmnácti bylin.