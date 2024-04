Ženu v útulku pokousal pes, po srdeční zástavě a amputaci nohy bojuje o život

Podle vnučky pokousané, která o neštěstí informovala na Facebooku, žena mířila jako obvykle do zaměstnání v obecně prospěšné společnosti Úsvit. Ta zajišťuje vícero služeb, od úklidových prací pro město až právě po provoz psího útulku.

„Moje babička šla za majitelkou Hanou Janáčkovou, když tam zrovna měli psa bojového plemena. Městská policie ho dovezla, protože měl na žďárském nádraží někoho pokousat. Když babička přišla na firmu, pes byl navolno, nebyl zavřený někde v kleci, a to i přesto, že ten den zaútočil na člověka,“ vylíčila vnučka napadené ženy.

Pes dle vnučky na dvaašedesátiletou ženu po vstupu do areálu zaútočil a zranil ji po celém těle. „Kousal ji všude možně, do nohy, do hlavy, prostě všude, místy až na kost,“ popsala mladá žena pro redakci iDNES.cz.

Na místě byla podle ní ještě další pracovnice, ta se ale před útokem ukryla v domku. O další přítomném člověku, který kontaktoval tísňovou linku a linku 158, mluví také policie.

„Policejní hlídka z obvodního oddělení ve Žďáru nad Sázavou byla na místě události do pěti minut. Policisté okamžitě zasáhli a podařilo se jim psa od ženy odtrhnout, čímž zabránili pokračujícímu útoku. Poté vážně zraněné ženě až do příjezdu zdravotnické záchranné služby poskytovali neodkladnou první pomoc. Rychlým a profesionálním zákrokem ženě zachránili život,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Závažnost útoku na dvaašedesátiletou ženu potvrdili rovněž záchranáři, kteří na místě zasahovali. „Pacientka utrpěla těžká zranění a ve vážném stavu byla letecky přepravena do nemocnice,“ sdělil k úterní události Petr Janáček, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Ženu přijali ve Fakultní nemocnici Brno. „Pacientka je v kritickém stavu,“ zmínila mluvčí brněnské nemocnice Pavlína Hořicová.

Majitel psa musel na záchytku, říká policie

Vnučka dále sdělila, že její babička přišla o velké množství krve a musela jí být amputována noha. „Bohužel naše informace jsou nyní takové, že to s babičkou vypadá hodně špatně,“ dodává mladá žena s tím, že rodiny se velmi dotýká také fakt, že mají k případu pouze minimum informací. „Policie s námi nekomunikuje, vůbec nevíme, co se teď kolem té události děje. Je to jak zlý sen,“ povzdechla si ve čtvrtek dopoledne.

Případem se v současné době zabývají policisté z územního odboru Žďár nad Sázavou. „S ohledem na osobu, kterou pes napadl a vážně poranil, nebudeme případ nijak blíže komentovat,“ informovala Čírtková.

Zároveň vyvrací tvrzení, že pes předtím někoho napadl v jiné části města. „Do útulku ho umístili v pondělí strážníci Městské policie Žďár nad Sázavou, protože majitel psa byl v podnapilém stavu a musel být transportován do protialkoholní záchytné stanice do Jihlavy,“ upřesnila.

Sdílnější ohledně incidentu nebyla ani sama dlouholetá provozovatelka žďárského psího útulku Hana Janáčková. „Nemám vám k tomu co sdělit, všechno se teprve vyšetřuje, je tam spousta nejrůznějších okolností. Ostatně mám i zakázáno od policie k tomu cokoliv říkat,“ reagovala. Nechtěla ani upřesnit, o jaké plemeno psa se jednalo nebo jak bylo zvíře zabezpečeno.

Vyjadřovat se k případu nesmí ani žďárští strážníci, kteří psa do útulku ten den dovezli. Obecně ale městští policisté služeb útulku příliš často nevyužívají. U většiny ve Žďáře odchycených psů se totiž daří najít jejich majitele a zvířata jim zase vydat zpět.

„Loni jsme tam umisťovali za celý rok pouze čtyři psy,“ upřesnil vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc. Za takto umístěné psí nalezence potom útulek inkasuje od města finance na péči.

Vnučka napadené ženy nyní doufá, že v útulku udělají taková opatřením, aby se podobný případ již nemohl opakovat. „Takový pes měl být v nějaké kleci, pod přísným dohledem. Co kdyby se tam pohybovaly nějaké děti? Lidé by měli být v místech, kde se útulek nachází, opravdu opatrní. Tohle byla opravdu tragédie, to už se prostě nesmí nikdy stát,“ míní.