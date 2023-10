Obec děsí agresivní pes. Seniorce vážně pokousal ruku, napadl i policisty

V době návštěvy MF DNES v tomto týdnu obávané zvíře v místě nebylo, nikdo nereagoval ani na domovní zvonek. Na začátku října však pes vyvolal pozdvižení v celé obci, když zle pokousal starší ženu, která se o něj starala, a utekl z pozemku. Z místního rozhlasu pak znělo varování, aby se obyvatelé raději zdržovali doma a dávali si pozor.

Situaci řešili policisté ze speciální pořádkové jednotky. „Po příjezdu na místo uslyšeli ze zahrady volání o pomoc, ihned se tedy vydali na pozemek. Po otevření branky na ně agresivní pes okamžitě zaútočil. Nejprve proti němu použili kop, ale agresivní pes na hlídku stále útočil. Na řadu přišel taser, po jehož použití pes z místa utekl,“ popsal policejní mluvčí Petr Vala.

Členové zasahující jednotky vážně zraněné seniorce zaškrtili pokousanou ruku, čímž zastavili tepenné krvácení. Následně ženu převzali do péče záchranáři. Podle webu Blesk.cz poté lékaři museli seniorce poraněnou paži amputovat až pod ramenem. Ošetřili jí také další mnohočetné zlomeniny.

„Pes, o kterého se poškozená ve svém domě starala, byl později nalezen nedaleko obce a předán do péče rodinných příslušníků. Případem se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení v Ivančicích, přesná právní kvalifikace nebyla prozatím stanovena,“ podotkl Vala.

Pokousaná žena je babičkou majitele psa

Zatímco někteří místní referují o psovi jako o rotvajlerovi, jiní mají za to, že jde o pitbula či dobrmana. Shodují se však na tom, že ze zvířete jde strach.

Žena bydlící poblíž se obává nejen o sebe a blízké, ale také o své vlastní psy. V době incidentu raději zůstala doma. „Po této ulici chodí děti do školy, bojím se i o ně. Takového psa tady nechceme. Překvapilo mě, že i po napadení a odchytu dál pobíhal podél plotu,“ sdělila žena, která si nepřála uvést jméno.

Majitelem problematického zvířete s tmavou srstí a bílými skvrnami je podle ní asi čtyřicetiletý muž, který v domě příliš často nebývá. Pokousanou je jeho babička. „Je to už stará paní, může mít okolo osmdesáti let. Po napadení je velmi pochroumaná, záchranáři ji převezli do bohunické nemocnice,“ přiblížila žena.

Dvůr u domu v Pršticích na Brněnsku, kde podle místních pobývá agresivní pes. V době středeční návštěvy MF DNES ale na místě nebyl. Nikdo ani neotevřel.

Obyvatelé Prštic dali kvůli čtyřnohému agresorovi dohromady petici, kterou za dva večery podepsala asi stovka z nich. „Starosta s majiteli psa intenzivně jedná. Pes je agresivní a není nijak zajištěn, plot u domu není příliš pevný. Pevně věřím, že se to brzy vyřeší a budeme se zase cítit bezpečně,“ uvedla Markéta Záděrová, která žádost o prošetření celé záležitosti příslušnými orgány a přesun psa sepsala.

„Bez této žádosti má obec svázané ruce a nemá žádnou možnost, jak majitele donutit, aby psa dal jinam či ho zabezpečil tak, aby už nikomu nemohl ublížit,“ dodala Záděrová.

Plot může přeskočit, bojí se místní

MF DNES se snažila oslovit i starostu Josefa Daňka (nez.), na úřadě jej však ani v úředních hodinách nezastihla. Žena za přepážkou upozornila, že první muž obce se ke kauze nepřátelského psa odmítá jakkoliv vyjadřovat.

Na sociálních sítích však téma rezonuje. „Chodím se svým pejskem v noci na procházku a bojíme se tudy chodit, protože pes býval puštěný a vypadalo to, že ten plot přeskočí. Štěkal hrozně. Vůbec si nedovedu představit, co s takovým psem udělat, protože zcela jednoznačně za to může majitel,“ napsala Petra Kunešová.

Dříve zmíněná sousedka prozradila, že prštický postrach už měl v minulosti konflikt také s domácím mazlíčkem z okolí. „Vyletěl přes plot a napadl malého psa sousedky, která bydlí nedaleko,“ sdělila žena.

„Agresivní býval běžně. Štěkal, vrčel, dorážel na plot a běhal kolem něj jako zběsilý. A když pes někoho pokouše jednou, může i znovu. Ale při správné výchově a motivaci se může změnit, rozhodně nejsem zastáncem jeho utracení. Teď jsem slyšela, že ho chce majitel dát na převýchovu,“ poznamenala.