Ve Žďáře začne stavba roku, z Nádražní ulice se má stát výstavní třída

Práce začnou 12. srpna, týkat se budou úseku od pošty po kruhový objezd. „Uzavírka bude trvat od září do listopadu, na zimu bude ulice průjezdná a bude se standardně udržovat,“ říká starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).

Na jaře se do lokality opět vrátí stavbaři a s nimi i omezení. To se dotkne i linek MHD číslo tři a šest, které budou mít náhradní zastávky. Podle radnice se omezení budou týkat v některých fázích také chodců.



Jde přitom o frekventovanou spojnici mezi nádražím a centrem. V ulici je řada obchodů a služeb, s výstavbou supermarketů nebo přesunem policejní služebny do Brněnské ulice však ztratila na významu.

Pobočka České pošty bude fungovat bez omezení. „Chystané práce by neměly zasáhnout do provozu pošty. Respektive nemáme od městského úřadu žádnou informaci o tom, že by práce omezily provoz uvedené pobočky,“ reagoval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Místo asfaltu kostky, přibudou stromy a změní se parkování

Práce na zhruba dvě stě metrů dlouhém úseku zahrnují výměnu kanalizační sítě a vodovodních řadů. Přibudou nové plynové rozvody, mobiliář, veřejné osvětlení i zeleň, na chodnících i vozovce bude nový povrch.

Takto vypadá Nádražní ulice ve Žďáře dnes.

Změní se také parkovací režim.

„Parkovací místa se přesunou na druhou stranu ulice směrem do centra. Práce by měly skončit nejpozději v červnu příštího roku,“ upřesnil mluvčí radnice Matěj Papáček.

Vedení města také přislíbilo, že v Nádražní přibude zeleně. „Snažíme se přizpůsobit změnám klimatu. Stromy v ulicích budou do budoucna zásadní, co se týká ochlazování tepelných ostrovů,“ míní starosta Mrkos. Asfaltový povrch chodníků nahradí kostky.



Město investuje do této etapy zhruba 15 milionů korun, dalších více než šest milionů přidá Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK). Svaz má svoje práce skončit do zimy, město na něj naváže na jaře.

Načasování prací na druhou polovinu sezony není ideální

Proč však město začíná svoji největší letošní investiční a stavební akci až v půlce stavební sezony?

„Nejdřív byla architektonická soutěž, pak výběrové řízení na zhotovitele, běželo to v nejrychlejších možných termínech. Stíháme to tak, že začneme ještě před zimou, sítě budou do jejího začátku hotovy,“ hájí postup radnice místostarostka Ludmila Řezníčková (ANO).

Podle starosty se všechno řídí schvalováním rozpočtu a zákonnými lhůtami jednotlivých výběrových řízení.

„Osobně vidím i to, že začít soutěžit zakázku v průběhu stavební sezony není ideální a optimální. Snažím se zavést to, aby se zakázky do budoucna soutěžily dříve,“ reagoval starosta s tím, že chce zlepšit projektový management.

Vzniklá situace vadí i předsedkyni SVK Žďársko Dagmar Zvěřinové, která je i opoziční zastupitelkou za ČSSD. „Načasování je nešťastné, ale není to vina svazku. Takhle si to zvolilo město. Sítě jsou ve velké hloubce, jdeme do podzimního období, které může být krásné a dlouhé, ale také třeba deštivé s rychlým nástupem zimy,“ varuje Zvěřinová.

K podobnému případu už došlo nedávno v sousední Smetanově ulici, kde se práce natáhly přes zimu.

Vodovody a kanalizace v tomto místě byly podle Zvěřinové postaveny po válce a jsou za hranicí životnosti. O nutnosti rekonstrukce Nádražní ulice se mluvilo už v předminulém volebním období právě za tehdejší starostky Zvěřinové.

Pro majitele obchodů není důležitá estetičnost, ale funkčnost

Nové vedení města se pak rozhodlo pro vypsání architektonické soutěže, kterou předloni vyhrál tým Rudolfa Grimma, a také přehodnotilo investiční priority. Loni například dostalo v rozpočtu přednost dokončení několika zbývajících ulic na sídlišti Vysočany.

„V příštím roce na první etapu rekonstrukce Nádražní ulice navážou práce na pěší zóně,“ informoval Martin Mrkos.

Někteří oslovení majitelé obchodů na žďárské spojnici už ani nedoufali, že se oprav dočkají. „Pro nás není tak důležitá estetičnost, jako funkčnost,“ těší se na novou podobu jeden z majitelů.

Práce v centru budou pokračovat i v příštích letech. „Obdobný přístup s architektonickou soutěží jsme zvolili také v případě Tvrze a okolí kostela,“ uvedl starosta.

Soutěž vyhrál atelier RAW, který v minulosti připravoval rekonstrukci náměstí. „Projekt finišuje, rekonstrukce zřejmě proběhne v příštím roce.“ Město také plánuje územní studii pro lokalitu Neumannova v širším centru města.