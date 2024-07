Sobotní teploty v Česku dosahovaly až 34 stupňů. Na rekord to ale nestačilo

Až na skoro 34 stupňů Celsia v sobotu odpoledne vystoupaly teploty v Česku. Na překonání rekordů to však kvůli extrémním teplotám z minulosti nestačilo. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ten na sobotu vydal výstrahu před vedry, která platí pro většinu země do 20:00.