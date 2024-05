Jednoduchá a spolehlivá malá mazda je tajný tip z bazaru. Levná však není

Na pěkné auto s potenciálem spolehlivého a bezproblémového provozu do dalších let potřebujete dvojnásobek peněz. Jedním z dobrých tipů je pak právě Mazda 2 třetí generace, která se prodává od roku 2014 a slaví teď deset let na trhu. Vyrábí se s několika obměnami dodnes, dokonce se pod stejným názvem prodává i přeznačkovaná Toyota Yaris s hybridním pohonem, aby si Mazda snížila korporátní tabulkové emise. Mazda 2 třetí generace patří mezi velmi atraktivní bazarovky, čemuž však právě odpovídají ceny.