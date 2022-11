Autoškola nanečisto: Prošli byste závěrečnými testy? Otestujte se

Chyták z autoškoly

Podívejte se na tento obrázek: zdánlivě banální křižovatka se zelenou na semaforu. A přece tato otázka vyvedla z míry skoro polovinu těch, kteří ji při závěrečných zkouškách v autoškole dostali.

Čím? Správnou odpovědí totiž je, že při odbočení vlevo musí dát „řidič z výhledu“ (což je termín, používaný ve všech nových testech, je to ten, jehož očima se na scénu díváte) přednost protijedoucímu autu, které přijíždí do křižovatky rovně. „Lidé často zapomínají, že světelné signály jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost. Takže řidiči na této křižovatce při odbočování vlevo často přednost nedávají, domnívají se, že pokračují po hlavní silnici – svítící semafor neberou v úvahu,“ říká místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný.

Takže ještě jednou, úplně laickými slovy: zelená na semaforu zcela „vypíná“ značky umístěné nad ním (podobně jako nezastavíte na zelenou na „stopce“). Tvar křižovatky vás tedy nemusí vůbec zajímat – při odbočování musíte dát přednost protijedoucím autům, respektive „motorovým i nemotorovým vozidlům“, případně chodcům na přechodu.

A co říká Novotný na výhradu (která několikrát zazněla i od redakčních kolegů), že na snímku není dobře vidět, jestli protijedoucí auto má také zelenou. „To přece vůbec není podstatné. Mohu odbočit, jen pokud pustím všechny ve volném směru, tedy všechny, které křižuji. Nepotřebuji vědět, co jede proti mně, ale jak si mám počínat, pokud by tam něco jelo,“ říká Novotný s tím, že záměrem tvůrců nových otázek není lidi nachytat, ale naučit správnému chování na silnici. „Proto ochotně vysvětlujeme všechny zdánlivé záludnosti testů,“ doplňuje expert.