Číňané letos začnou u Českých Budějovic vyrábět sedačky pro BMW

Hotová by měla být v prosinci, kdy si ji Nobo Automative pronajme. Zpočátku hodlá zaměstnat asi 30 lidí. Na přelomu let 2026 a 2027 by tam mělo pracovat přes 500 zaměstnanců, uvedl Robert Maška, Generální manažer Nobo Automotive Systems Czech Republic.

„První pomyslná značka na mapě Evropy pro společnost Nobo, která je reprezentována nově vznikající lokací v Českých Budějovicích, je velmi komplexním projektem výroby sedadel... Neplánujeme být pouze další montovnou, ale výrobním závodem, který bude kromě kompletace sedadel vyrábět jednotlivé části tohoto prémiového produktu, a tím vytvářet přidanou hodnotu,“ dodal Maška. Pro výrobu chce firma využívat 26 550 metrů čtverečních haly, pro kancelářské zázemí téměř 3 tisíce metrů čtverečních.

Čínská společnost Nobo Automotive Systems dodává po celém světě pro auta interiéry, exteriéry, sedadla a elektroniku. Její česká pobočka vznikla loni v prosinci, jak je zapsáno v rejstříku firem.

„Naše čínské přátele k nám přivádí byznys, budou u nás v Čechách vyrábět sedačky do ikonických německých aut BMW. Zdá se to být paradoxní – Číňané v Čechách vyrábějí autosedačky pro Němce, ale tak to vůbec není. Naopak je to totální pragmatismus, který má moc obrousit hroty nesouladu mezi národy a státy,“ okomentoval starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman.

2. června 2023

Průmyslový park

Garbe u Boršova nad Vltavou už postavila jednu halu loni v listopadu pro firmu Taconova Production, která vyrábí oběhová čerpadla pro provoz topných, sanitárních a solárních systémů v obytných a komerčních objektech.

„Park je přibližně 70 kilometrů od německých hranic, asi 4,8 km od českobudějovického letiště a v bezprostřední blízkosti budoucí dálnice D3. Areál nabízí ideální podmínky jak pro menší podniky, tak i pro nadnárodní společnosti, které potřebují rozsáhlé plochy v řádu desítek tisíc metrů čtverečních,“ uvedla Veronika Zacha z Garbe Czech Republic.

Česká pobočka Garbe se sídlem v Praze provozuje v České republice šest parků, a to u Českých Budějovic, v Chomutově, Klášterci nad Ohří, Brně, Loděnici a Velkém Oseku. Garbe Industrial Real Estate se sídlem v Hamburku poskytuje služby pro dopravní, logistický a výrobní průmysl už více než 30 let. Vyvíjí, nakupuje, prodává, financuje a stará se o komerční nemovitosti v Evropě. V současné době má ve správě pronajímatelné prostory o rozloze kolem pěti milionů metrů čtverečních v celkové hodnotě 9,5 miliardy eur (asi 235 miliard Kč).