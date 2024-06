GLOSA: Praha v populistickém boji s SUV nacení parkování podle velikosti auta

Najít volné parkovací místo v centru Prahy bývá zpravidla nadlidský úkol. A to jak pro návštěvníky, tak pro rezidenty, kteří si navíc za parkování ve svých čtvrtích platí. A právě rezidenty se v poslední době ohání Zdeněk Hřib, tedy náměstek pro dopravu pražského primátora.

Problém je dotování míst

Tvrdí, že rezidentní parkování je potřeba urgentně řešit a jednou z cest je zdražení parkovného, protože podle jeho propočtů se ukazuje, že město parkovné extrémně dotuje. „Když je totiž cena parkování silně dotovaná, zájem o něj neudržitelně roste. Potom nezbývá dostatek parkovacích míst pro rezidenty, kteří si platí právě za pohodlné parkování ve své ulici. Z levného parkování se tak stává nevýhoda. Příliš dotované parkování navíc přináší řidičům i další nepříjemnosti. Město totiž přichází o prostředky, za které by mohlo víc stavět a opravovat dopravní infrastrukturu. To znamená, že pak chybí peníze třeba na opravu mostů, silnic nebo na stavbu městského okruhu,“ napsal Hřib na síti X.

Tvrdí, že vychází ze studie společnosti Deloitte z roku 2020 a také to, že data zástupci magistrátu aktualizovali o „čerstvá data TSK Praha“. Jak ovšem zjistil web auto-mania.cz, těmi čerstvými daty je ročenka TSK Praha z roku 2019. Webu totiž konkrétní částky za dotování parkování popsal poradce náměstka Hřiba Jan Studecký, když řekl: „Přímé náklady (výdejny, kamerové auto, informační systém v roce 2019) na jedno parkovací stání v ZPS byly 1 600 – 1 700 Kč. Náklady TSK na údržbu a opravy komunikací (v roce 2019 – viz Ročenka TSK) na 1 parkovací stání v rámci ZPS byly vyčísleny na 5 200 – 5 700 Kč. V součtu tedy cca 7 000 Kč. Se započítáním inflace se dostáváme na zhruba 9 500 Kč. Tato částka nicméně neobsahuje cenu pozemku, což je výrazná položka. Reálná cena je tedy vyšší.“

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Parkování teď dotujeme víc než veřejnou dopravu. To se musí změnit! 👍



Když je totiž cena parkování silně dotovaná, zájem o něj neudržitelně roste. Potom nezbývá dostatek parkovacích míst pro rezidenty, kteří si platí právě za pohodlné parkování ve své ulici. Z levného parkování… https://t.co/5EsQanGfCz https://t.co/FTYhiVvimG oblíbit odpovědět

Řešení? Čistý populismus

Už na síti X pod příspěvek psala jedna z komentujících, že by bylo dobré se zaměřit také na rozměry aut. A náměstek Hřib na to překvapivě reagoval ve smyslu, že je to v plánu, když napsal: „Pro tohle potřebujeme nejprve získat automatizovaný přístup do registru vozidel. Máme o něj požádáno, tak snad ho dostaneme. V opačném případě by to byl administrativní overkill.“ A to potvrdil také jeho poradce Studecký, který se rozpovídal o tom, jak by si to Praha s tím placením podle velikosti aut představovala.

„Můj osobní názor nicméně je, že Fabia i Octavia by měly patřit do stejné kategorie se standardní cenou bez slev a přirážek. Slevu by měla dostat jen skutečně malá auta ‚kategorie Smart‘. Cílem je, aby lidé mohli snáze zaparkovat. Toho lze dosáhnout pouze stanovením férové ceny za užívání veřejného prostoru pro odložení soukromého majetku. A je určitě fér, pokud někdo využívá pro parkování jen poloviční prostor, aby platil poloviční cenu. Zvlášť, když díky němu pak zbyde více místa pro ostatní. Můj osobní názor proto je, že slevu by měla mít auta kategorie ‚Smart‘, naopak přirážku by platila SUV. Auta jako Fabia, Octavia nebo Superb by patřila do kategorie ‚Standard‘. Nevidím úplně důvod, proč rozlišovat cenu parkování mezi těmito běžnými vozidly,“ popsal pro web auto-mania.cz.

Velká část tuzemských řidičů by se tedy mohla začít radovat, ale tvrzení těchto zástupců magistrátu nedává logiku. Jak web upozornil, například Škoda Superb má na délku 4 912 milimetrů a mladoboleslavské SUV Kodiaq 4 758 milimetrů. Dalo by se možná argumentovat šířkou, kdy Superb má se zrcátky 2 090 milimetrů a Kodiaq 2 133 milimetrů. Rozdíl je tak minimální, že je ve skutečném světě, kde auta často po zamčení sklopí zrcátka, zanedbatelný. Přesto podle plánů Prahy ten, kdo jezdí kodiaqem možná zaplatí víc.

Logiku v tom nejspíš hledat nejde. A už vůbec ne ve chvíli, kdy jiný poradce pražského primátora, fakticky spíše oba, argumentují tím, jak po zdražení přibude parkovacích míst pro rezidenty. To absolutně nedává smysl, protože ta auta s dražším parkováním prostě nezmizí. Lidé je nikam nepřesunou, nemají totiž kam. Ve výsledku tak jde jen a pouze o naplnění městské kasy schované za bohulibou činnost a populismus.

Ten jen před nedávnem zkoušela třeba i Praha 7, která pro své obyvatele uspořádala referendum týkající se zvýšení cen za parkování. V rámci vypsání referenda navíc vyšlo najevo, že peníze vybrané za dražší parkování by byly spravedlivě rozděleny těm, kteří nemají auta. Ne na výstavbu parkovacích domů, ale rezidentům bez aut za to, že ta auta nemají. A výsledek?

Hlasování o parkování probíhalo ve dnech 7. a 8. června 2024 společně s volbami do Evropského parlamentu. Zúčastnilo se ho celkem 8 319 občanů s trvalým pobytem v Praze 7, tedy 27,4 % všech voličů. „V klíčové otázce, zda si občané přejí navýšit cenu ročního rezidentního parkování nad úroveň, kterou stanoví magistrát, se 35,3 % hlasujících vyslovilo pro variantu ano a 63,6 % pro ne. Výsledky dalších dvou otázek, které se týkaly celkové ceny parkovného po navýšení a využití takto získaných prostředků, proto městská část nebude uplatňovat,“ popsala Praha 7 na svém webu.