Jednaosmdesátiletý muž dostal 3,5 roku za zneužívání nevlastní vnučky, odvolal se

Případem se začal soud zabývat před měsícem. Podle obžaloby muž v letech 2014 až 2018 v posteli osahával na intimních místech nevlastní vnučku, které bylo v té době méně než 12 let. Dívka to prozradila kamarádce a matce až před necelými dvěma lety. Dnes je středoškolačka.

„Neuvěřili jsme obhajobě obžalovaného, že šlo o výmysl motivovaný penězi za odškodnění. Podle znalců byla výpověď poškozené věrohodná, trauma si ponese celý život. Řetězec důkazů tvořily také výpovědi nepřímých svědků,“ uvedla předsedkyně senátu Soňa Biskupová Fišerová.

Podle rozsudku prvního stupně má obžalovaný také zaplatit rodině dívky 150 tisíc korun za nemajetkovou újmu a 14 tisíc korun za návštěvy u terapeutů. Dívka si léčí psychotrauma a bere antidepresivní léky. Původní požadavek rodiny 500 tisíc korun soud snížil vzhledem k mužově ekonomické situaci.

Seniorovi hrozilo pět až dvanáct let vězení. Soud trest mimořádně snížil kvůli jeho věku a jeho předchozí bezúhonnosti. Naopak mu přitížilo, že jednání prováděl opakovaně na nezletilém dítěti a neprojevil sebemenší lítost.

Muž se k zločinu nikdy nepřiznal. „Všechno zmanipulovala její rodina,“ bránil se obžalovaný a psychické problémy u dívky sváděl na její krizi v deváté třídě po rozchodu s chlapcem.

Ponese si to v sobě celý život

Obžalovaný přechodně žil s babičkou dívky, která k nim jezdila na prázdniny. O událostech informovala školačka nejprve kamarádku a její matku. Dlouho si chtěla nést tajemství v sobě bez vlivů okolí, rodičů, sociálních pracovníků a policie.

Věrohodnost dívčina svědectví nakonec potvrdil znalec psychiatr Max Kašparů, který ji má v dlouhodobé péči. Podle něj si podobný sexuální zážitek nese dítě v sobě celý život a přináší mu osudové problémy ohledně vztahů k opačnému pohlaví. Celá aféra zároveň nevratně poškodila širší rodinu. Babička dívky dál žije s obžalovaným a s příbuznými se nestýká.

Podle soudkyně Biskupové Fišerové i dolní hranice trestní sazby pět let by byla vzhledem k věku a stavu obžalovaného vysoká. Ale závažný zločin je podrobným dokazováním s jistotou prokázán.

Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 2023 udává, že ve věznicích je 10 odsouzených starších 80 let. Z nich osm mužů. Největší počet chovanců má věk od 35 do 40 let. Těch je celkem tři a půl tisíce z téměř 18 tisíc všech vězňů v Česku.