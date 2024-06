Offroadový drsňák projede všechno. První jízda s novým ineosem

Ineos je velký koncern, který se zabývá především chemickou výrobou a mimo jiné dodává plasty pro výrobu stavebnic Lego. Zaměstnává přes 25 000 lidí a sponzoruje například tým F1 Mercedes. Nás ovšem zajímá hlavně automobilová výroba, která je alokována do německého Hambachu, kde byla dříve na 21 km2 výrobní linka na Smarty. Tím, že zde zůstala připravená infrastruktura a zároveň je zde dostatek proškolených zaměstnanců, bylo podstatně snazší připravit sériovou výrobu auta.

První model Grenadier začal Ineos vyvíjet někdy okolo roku 2019 a na trh se dostal o tři roky později, což je na startu slušný čas.

Ne náhodou přijelo toto auto na trh v době, kdy Land Rover ukončil výrobu klasického Defendera. Auta, které milovali farmáři, ale i energetici, hasiči a vojáci. No a zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na dobrodruhy.

Ineos má velmi podobnou filozofii. Designově jde o jednoduché auto s robustní rámovou konstrukcí a pevnými nápravami. Samozřejmý je plnohodnotný pohon 4×4. Ineos nevyrábí vlastní motory a využívá dva agregáty od BMW, benzinový a naftový šestiválec. První má výkon 210 kW, diesel 183 kW. Motory jsou stejné pro všechny varianty auta. Mimochodem Ineos už představil i elektrický prototyp Fusilier.

V interiéru je vidět celá řada nekonvenčních řešení. Grenadier je především pracovní auto, do kterého potřebujete nastoupit třeba mokří, nebo v rukavicích. Všechny ovladače jsou tak mechanické a pořádně velké. Dokonce i velkém displeji na středovém panelu můžete kromě dotyku pracovat i otočným ovladačem. Hodně nekonvenční je také umístění řady ovladačů na stropě. Tam jsou především offroadové funkce, které nepotřebujete za jízdy na silnici, kdy se musíte soustředit na řízení. Kromě ovladačů offroadových funkcí je tu také řada přepínačů, kterými můžete ovládat přidané příslušenství.

Jak jsme si ukázali u motoru, nemá smysl vymýšlet vymyšlené, takže sedačky nesou značku Recaro a většina bezpečnostních asistentů je od Bosche. Tím si Ineos zajistil spolehlivost a podstatně urychlil vývoj auta.

Delší dělník

Doteď bylo vše shodné pro obě karosářské varianty. Pick-up přichází s řadou změn. Stále jde o stejnou konstrukci s pevnými nápravami a rámem. Rozvor se ale prodloužil o 300 mm, zato místa na nohy na zadních sedačkách ubylo o 80 mm. I tak ale kabina zůstává jako plnohodnotná pro pět cestujících. Díky zkrácení místa na zadních sedačkách může mít nákladový prostor délku srovnatelnou s konkurenčními pick-upy na trhu. I když je prostor o něco zmenšený umístěním rezervy na stranu korby, pořád se sem bez problémů vejde euroopaleta. Nosnost je slušných 835 kg u naftové a 865 kg u benzinové motorizace.

Grenadier Quartermaster samozřejmě nabízí řadu dalších vychytávek. Už byla řeč o elektroinstalaci připravené na další příslušenství. Už v sériovém provedení je korba osazena ochranným rámem. Na kabině jsou podélné tyče sloužící třeba k upevnění stanové šňůry. Na bocích dveří lišty, do kterých můžete zacvaknout další příslušenství. Auta můžete dostat také v limitovaných edicích, jako je například Belstaff Edition. Auto, které má červeně lakovaný rám značí, že část z ceny byla věnovaná na charitu. Zajímavý je také homologovaný naviják umístěný pod krytem s přední značkou, nebo zásuvky na 230 V a 400 wattů, která je umístěná v korbě, kterou jde samozřejmě i zakrýt.

Celý den v terénu? V pohodě!

Na jízdu vyrážíme ještě za tmy a ukázat se tak mohou LED světla Grenadieru, které funguji výborně už jen díky tomu, že nemusí podléhat designu a jsou umístěna dost vysoko. Po tmě jsme ale jeli především proto, abychom si mohli užít dobrodružství, které k tomuto autu rozhodně patří a prohlédnout si Toskánsko z horkovzdušného balonu.

Pak už nás čeká terén. Grenadier má plnohodnotný náhon 4×4 s redukční převodovkou, uzávěrku mezinápravového diferenciálu a uzávěrkou diferenciálů na obou nápravách. S ohledem na to, že nás čeká hlavně kamení a prašné cesty, bude stačit zařadit redukci a uzavřít diferenciál mezi nápravami. Na rozdíl od automatu, který má stejný volič jako auta od BMW, je řazení redukční převodovky poctivě mechanické. Chodí ale hladce.

Grenadier je plnohodnotný offroad, což má svá specifika. Dobrá prostupnost terénem a odolnost je vykoupená přeci jen menším pohodlím, než zažijete třeba v Toyotě Hilux. Rozhodně dojedete dál a nepotřebujete k tomu léta zkušeností z terénu. Jakmile auto přepnete tlačítkem na stropě do offroad režimu, vypnou se všechny asistenty a je to jen na vás. Převodovka vám udržuje ideální točivý moment a vy se tak můžete soustředit jen na terén před sebou. Auto je samozřejmě obuté do gum, které se terénu nebojí, konkrétně jsou to BF Goodrich All Terrain. Nedělá mu problém boční náklon, výjezdy a samozřejmě ani sjezdy. V těch vám pomůže sjezdový asistent, který udržuje konstantní rychlost bez toho, abyste museli brzdit.

Všechno jde tak nějak samo. Pokud jste milovníci dat, můžete si na palubní desce zobrazit třeba nájezdové úhly a úhly náklonu, nebo výškový profil vaší jízdy.

Oceňujeme také mohutné ovladače, které lze bez problémů najít po hmatu a nemusíte se na ně přehnaně soustředit. Benzinový i naftový motor mají točivého momentu na rozdávání (286 Nm / 249 Nm) a v kombinaci s rychlou a přesnou převodovkou tak máte pod pravou nohou pořád dost síly na akceleraci. Auto se tak hrne do kopců s naprostou samozřejmostí a hlavně plynule. Z kabiny je také výborný výhled, vidíte všechny rohy auta a máte perfektní přehled o tom, kolik máte kde místa.

Jde to i na silnici

I čistokrevné offroady tráví až 90 % času na silnici a toho si jsou v Ineosu velmi dobře vědomi. Auto je tak naladěné tak, aby na silnici fungovalo co nejlépe. Pořád ale musíte pamatovat na to, že máte co dočinění s autem s pevnými nápravami a rámem, takže rozhodně nečekejte, že se na silnici bude chovat jako SUV. Podvozek je tvrdší a díry na silnici prostě cítíte o něco víc. Klidu na asfaltu samozřejmě nepomáhají ani obuté pneumatiky.

Upřímně jsem chování na silnici čekal daleko horší. Dobré je, že motor má dost výkonu na akceleraci i udržení dálničních rychlostí. Aerodynamický hluk je samozřejmě větší, než u konvenčních aut, ale není to nic nesnesitelného. V zatáčkách se ale musíte na řízení vždy soustředit. Auto je velké, vysoké a zejména ve vyšších rychlostech je potřeba mít volant pořád pevně v ruce. Řízení je přeci jen gumovější. Jakmile si ale zvyknete, budete se cítit jak v osobáku. Tomu pomáhají i sedačky s dobrým bočním vedením a příjemný volant.

Brzdy mají dost síly zastavit dvoutunové auto prakticky na fleku. Nechybí samozřejmě ABS, ani další asistenti, bez kterých už dnes auto nemůže na evropské silnice. Máte tak k dispozici i hlídání pruhů, čtení značek a upozornění na překročení rychlosti. Zaparkovat s velkým pick-upem taky není vždy jen tak, takže k dispozici máte i parkovací senzory. Výborné je, že v terénu stačí zapnout offroad režim a vše najednou se vypne. Zajímavým detailem je speciální klakson pro cyklisty, který je „něžnější“, než ten klasický.

Za kvalitu je třeba zaplatit

Ineos je evropské auto se špičkovou technikou i zpracováním. Nabízí velmi dobrý mix užitné hodnoty, pohodlí a terénních schopností. Pod kapotou i v interiéru najdete jen ty nejlepší komponenty a na chování auta i jízdních vlastnostech je to znát. Kolik to ale všechno stojí? Za Quartermaster zaplatíte v přepočtu od zhruba 1 750 000 korun. Auto je možné samozřejmě konfigurovat dle vašich preferencí za pomoci řady doplňků, jako jsou rámy, naviják, zásuvka na 230V, atd… V nabídce jsou samozřejmě i doplňky třetích stran.