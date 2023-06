U Budějovic postaví osm hal, na střechách budou solární panely a zeleň

Hodně obyvatel Budějovic a okolí se při cestách směrem do Krumlova či na Lipno už nějaký čas ptá, co se to děje poblíž výpadovky z krajského města. Rozlehlé pole pod Boršovem nad Vltavou je pryč, všude jsou těžké stroje.

Společnost Garbe tam totiž začala stavět velkou průmyslovou zónu. Získala k tomu pozemky o rozloze 492 tisíc metrů čtverečních. Do čtyř let počítá s osmi výrobními halami.

První z nich má být hotová už v listopadu a na začátku roku 2024 se tam naplno nastěhuje firma Taconova, která má nyní svou pobočku i v nedalekém Velešíně.

„Expandujeme a tato lokalita je pro nás velmi výhodná. Hala navíc bude vybavena fotovoltaikou, což byl další rozhodující faktor. Přestěhujeme sem i distribuční centrum,“ uvedl Martin Marek, generální manažer společnosti Taconova pro Českou republiku.

Firma se specializuje na tepelná čerpadla, podlahová vytápění a podobná zařízení. Marek počítá, že v závodě pod Boršovem bude pracovat 100 až 150 zaměstnanců, z toho bude asi padesátka nových.

Stavbu a rozvoj nové průmyslové zóny, která bude jednou z největších v Jihočeském kraji, má na starost ředitel společnosti Garbe pro střední a východní Evropu Martin Polák. Věří, že tato lokalita bude žádaná, protože bude v blízkosti dálnice D3 a hned u takzvané jižní tangenty, která k ní povede.

„Region je dlouhodobě ideálním výchozím bodem pro spojení s trhy v Rakousku, Německu, ale třeba i severní Itálii. Nacházíme se velmi blízko nejbohatší části Evropy,“ vysvětlil Polák důvody, proč Garbe Industrial Real Estate staví právě u Budějovic. „Díváme se na to jako na evropský projekt. Vidíme, že firmy z Rakouska a Bavorska se stále rozhlíží po okolí, kam by přesunuly své provozy,“ pokračoval Polák.

Pozemky koupila od soukromých vlastníků

Zatím firma staví hlavně po levé straně silnice směrem pryč z Budějovic. V této části bude pět hal o ploše od 6 800 po 24 tisíc metrů čtverečních. Pro představu, největší bude budova o rozměrech 252 x 109 metrů. Na pravé straně mají být další tři haly, jež ovšem podle vizualizace budou ještě o dost větší. Jen investice do pozemků byla miliardová, celkem Garbe bude stát vybudování areálu přes čtyři miliardy korun.

Haly budou mít na střechách solární panely a také zeleň, s níž se počítá i na část fasády. „To je pro nás trochu nové a uvidíme, jak se bude zeleni v těchto podmínkách dařit. Každopádně chceme zkusit tuto cestu,“ konstatoval Polák.

Se zahájením prací neměla společnost Garbe žádné větší potíže, protože pozemky už delší dobu umožňovaly takový druh výstavby. Firma, která má své hlavní sídlo v německém Hamburku, je koupila od soukromých vlastníků. Všechny jsou v katastru Boršova nad Vltavou.

Jeho starosta Jan Zeman, jenž obec vede od roku 2010, reagoval: „Už od roku 2000 je to zanesené v územním plánu. Může se to jevit, že je to opravdu veliké, ale takový je současný trend.“

Za celou dobu se nesetkal s tím, že by proti záměru průmyslové zóny někdo veřejně vystupoval. Vnímá i pozitivum pro Boršov, který by měl díky novým halám získat peníze do obecní kasy, a to prostřednictvím daní z nemovitostí. „Za stávajících podmínek by to dělalo do rozpočtu 25 korun za metr čtvereční,“ podotkl starosta.