V prvních měsících roku zemřelo 23 motorkářů, zraněných je stovka

Statistiky motorkářů, kteří zahynuli od začátku tohoto roku při nehodách, jsou alarmující. Do konce května jich zemřelo na českých silnicích 23, těžce zraněných bylo 99. Vyplývá to z policejních statistik.

„Ven vylákalo motorkáře velmi teplé počasí v prvních měsících roku, svědčí o tom lednové a únorové nehody. Nejvíc jich ale přibylo s výrazným oteplením, tedy v březnu, dubnu a květnu,“ vysvětluje manažer projektu „Učme se přežít“ Jan Polák. Za období březen až květen zemřelo 23 motorkářů. Podle policejních statistik se za prvních pět měsíců tohoto roku stalo na českých silnicích 692 nehod zaviněných řidičem motocyklu a celkově 1 145 dopravních nehod s účastí řidiče motocyklu.

Milovníci jedné stopy nedočkavě čekají na první teplé dny, aby mohli vyrazit na silnice. Po zimě ale nejsou rozježdění, silnice jsou stále studené a ne vždy uklizené. Je třeba si také uvědomit, že motoristé za volantem přibližně půl roku takřka žádného motorkáře na silnici nepotkali a najednou, doslova ze dne na den, se jich „vyrojí“ desítky. Pro všechny účastníky silničního provozu platí, že je důležité sledovat provoz, vnímat okolí a být také ohleduplný.

„Především po zimě nejsou motorkáři v dobré kondici. Je dobré si kondičku, ale také reakce za řídítky, prověřit. Je to rozhodně lepší než se spoléhat na vlastní, často chybný úsudek a kvůli falešné sebejistotě přispět do tragických statistik,“ upozorňuje hlavní instruktor týmu „Učme se přežít“ Jiří Novotný a pokračuje: „Řadu nehod motocyklistů zapříčiní nezvládnutí stroje v zatáčkách, panické brzdění a následný pád i střety. Přispívá k tomu jak nezkušenost, tak špatné návyky. Stálým problémem je rovnováha na motorce, kterou je nutné trénovat.“ I proto jsou opět k dispozici zájemcům kurzy v rámci unikátního projektu „Učme se přežít“. Určen je pro motorkáře všech věkových kategorií, kteří se chtějí zdokonalit, protože neplatí, že vážné následky nehod jsou doménou pouze mladých řidičů.

Série celodenních kurzů odstartovala 19. dubna na brněnském polygonu. V kurzu se motocyklisté rozjezdí, dostanou se do formy a organizátoři kombinují teorii s praxí. Přednášky se věnují tématům jako jsou například hlavní příčiny dopravních nehod nebo pasivní bezpečnost. Po teorii jízdy následuje praktická část, kde si na výcvikové ploše například vyzkouší jak správně volit stopu. To vše pod vedením zkušených instruktorů. Jedním z nich je i tradiční účastník Dakaru David Pabiška.

Kurz existuje také v půldenní variantě

Kurzy na polygonu mohou nyní navštívit také majitelé skútrů. Budou zařazeni do skupiny s ostatními a absolvují běžný kurz, s tím, že instruktoři jim budou sdělovat speciálně informace, které jsou pro jízdu na skútru odlišné. Nově tým projektu „Učme se přežít“ připravuje upravené kurzy pro skútristy, které budou ve větších městech. „Vyrazíme s týmem instruktorů naproti lidem, pro které je polygon daleko. Kurzy budou pořádány ve spolupráci s tamními autoškolami a nově si v nich budou moct jízdu na skútru vyzkoušet i řidiči osobních vozů, kteří teprve jezdění na skútru zvažují,“ upřesňuje Jiří Novotný. Řidiči s řidičským oprávněním skupiny B mohou v ČR řídit skútr do 125 ccm, aniž by na motocyklu kdykoliv předtím seděli.

Pokud motorista není v pohodě, neměl by řídit. Je prokázáno, že reakce jsou pomalejší. Motorkář musí být pozorný vůči okolí i sobě a vnímat možná rizika.

Původně regionální projekt Týmu silniční bezpečnosti „Učme se přežít“, který se postupně stal celorepublikovým projektem, vznikl v roce 2010. Letos je plánovaných 50 kurzů pro motorkáře na deseti polygonech po celé České republice, které jsou bezplatné. V průběhu roku přibude dalších sedm akcí pro majitele skútrů. I tento rok je zájem enormní a přednost dostávají ti, kteří kurz buď ještě vůbec neabsolvovali nebo mají minimum zkušeností. Kurzy jsou financované z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.