Autoškola online: Zvládli byste testy na náklaďák? Otestujte se

Ministerstvo dopravy a asociace autoškol představily sadu dalších nových otázek pro testy v autoškolách, se kterými se žadatelé o řidičské oprávnění setkají v závěrečných testech. Tentokrát se testové otázky zaměřují hlavně na znalosti řidičů nákladních automobilů a autobusů s ohledem na jejich specifika, mimo jiné hmotnosti vozidel. Narazíte ovšem i na otázku týkající se dětských zádržných systémů v autě, kupříkladu za jakých podmínek může na sedadlo spolujezdce?

„Aktuální sada nových testových otázek čerpá z podkladů od sdružení dopravců ČESMAD Bohemia a Policie ČR s ohledem na nejčastější problémy řidičů tzv. velkých vozidel nad 3,5 tuny a nově jimi rozšiřuje základní balík testových otázek pro uchazeče o řidičské oprávnění skupin C,C+E,D, D+E,“ doplňuje Milan Janda z ministerstva dopravy.

K adeptům na získání řidičského oprávnění pro osobní vozy se tedy specifické otázky týkající se nákladních vozů při závěrečných testech nedostanou. Záměrem ovšem je některé z otázek týkajících se nákladních vozidel časem dostat též do souboru otázek pro řidičské oprávnění skupiny B (osobní auto). Tvůrci testů chtějí takto mimo jiné vysvětlovat chování šoférů nákladních vozidel, aby si řidiči osobních aut uvědomili specifika řízení nákladního vozu.

Nové otázky: Vyznáte se v předpisech pro nákladní auta, autobusy a traktory? Vstup do testu ZDE

Nový systém otázek používají autoškoly už více než rok. Celkově, i s dnešní sadou, využívají 170 statických a 23 dynamických otázek nové generace. Pátá sada obsahuje 35 otázek statických a tři dynamické ve formě videí a počítačové simulace. Od 13. března budou součástí ostrých testů.

Do roku 2023 by se asociace autoškol a ministerstvo dopravy chtěly dostat na cílové množství 1 400 otázek, nyní jich je přes 900. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů.

Do budoucna počítá například s novými formami otázek, na které by byl omezený čas nebo by se k nim už po zadání odpovědi nebylo možné vracet. Otázky se budou zaměřovat také na specifické situace, například denní dobu, počasí, hustotu provozu a další.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120 000 žadatelů ročně. Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.