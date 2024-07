Pohádky malého rakeťáka. Severní Korea si vycucala z prstu vlastní elektroauto

Severní Korea občas vyšle do vzduchu zkušební balistickou raketu a do mediálního prostoru pro změnu vypustí i nějakou tu bombu. Aktuálně vzbudilo rozruch reklamní video, na kterém je vidět první elektromobil z této země. Jmenuje se Madusan EV a má údajně dojezd víc než 720 kilometrů. Jako leccos, co pochází z říše malého rakeťáka, to má ale malý háček.