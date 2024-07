EU si vyhlédla srbské lithium. Ekologové chystají mohutné protesty

Podle DPA chtějí EU a Srbsko společně vytěžit jedno z největších nalezišť lithia v Evropě za miliardy eur. Podepsaný záměr má umožnit ekologickou těžbu celosvětově velmi žádaného lehkého kovu v oblasti Jadar. Lithium je nezbytné pro výrobu akumulátorů aut s bateriovým pohonem.

Světová produkce lithia v roce 2021 činila 540 tisíc tun. Světové ekonomické fórum (WEF) předpokládá, že do roku 2030 přesáhne celosvětová poptávka tři miliony tun.

„Na podzim 2021 byl Bělehrad dějištěm velkých proti vládě, stovky tisíc lidí vyšly do ulic a požadovaly zastavení těžebního projektu na těžbu lithia v údolí řeky Jadar,“ připomíná magazín Quattroruote. „Srbské hlavní město bylo na několik dní zablokováno a nejprve parlament a poté vláda zablokovaly iniciativu Rio Tinto. Nyní se tolik sporný projekt restartuje s rizikem nových, masivních protestů.“

Ilustrace Evropské federace pro dopravu a životní prostředí znázorňující minerály obsažené lithium-iontové baterii elektromobilu s kapacitou 65 kilowattů. Lobbisté z T&E se netají tím, že ani přechodem na elektromobilitu pro ně boj neskončí.

Srbská vláda totiž dala v uplynulém týdnu zelenou projektu na těžbu lithia, když obnovila licenci australské těžební společnosti Rio Tinto. Učinila tak poté, co ústavní soud rozhodl, že předchozí odnětí licence bylo nezákonné. „Největší naleziště v Evropě by mohlo pokrýt z 90 procent aktuální potřeby lithia v Evropě,“ napsal dříve Reuters. „Rozhodnutí umožnit těžbu tohoto vzácného kovu na největším nalezišti v Evropě by mohlo být vzpruhou pro výrobu elektromobilů na starém kontinentu.“

Proti projektu za 2,4 miliardy dolarů (55 miliard Kč) se v Srbsku stále ozývá silný odpor ekologických aktivistů a opozičních stran. Hrozí, že pokud bude obnoven, protestující zablokují silnice a železnice. „Obávají se vážných důsledků pro životní prostředí, obávají se, že by chemické látky používané k těžbě, jako je arsen a kyselina sírová, mohly kontaminovat vodonosné vrstvy a řeky a znečišťovat nejen Jadar, ale také Drinu a Sávu a následně rozsáhlou oblast mezi Loznicí a Bělehradem,“ uvádí Quattoruote.

Původní projekt těžby srbské úřady zastavily v 2022 kvůli obavám z dopadů na přírodu, což v oblasti na západě Srbska, kde se mělo těžit, vyvolalo silné protesty. Další aktivista Savo Manojlovic obvinil vládu, že se „stala loutkou cizích zájmů“, uvádí Quattroruote. „Vláda bude odpovědná za všechny nepokoje a konflikty ve společnosti, protože pošlapala ústavu země, obsadila její instituce.“

Ekologický aktivista Zlatko Kokanović, který protesty proti těžbě lithia vede, agentuře Reuters ještě před Scholzovou návštěvou řekl, že úředníci EU nejsou v Srbsku vítáni: „On je německý kancléř a má právo na návštěvu, ale oni (Němci) mají své vlastní lithium a měli by se s ním vypořádat sami a nechat nás na pokoji.“

Společnost Rio Tinto nové rozhodnutí srbské vlády uvítala a uvedla, že projekt bude před realizací podléhat přísným požadavkům na ochranu životního prostředí. Firma již v oblasti Jadar kolem města Loznica získala pozemky.

Podle odhadů společnosti Rio Tinto by důl mohl produkovat 58 000 tun lithia ročně. To by pokrylo potřeby pro výrobu 1,1 milionu elektrických vozidel, což odpovídá přibližně 17 procentům jejich evropské produkce, uvádí agentura DPA.

Srbská ministryně pro hornictví a energetiku Dubravka Djedovičová-Handanovičová vysvětlila, že projekt představuje budoucnost hospodářské integrace Srbska do Evropy.

Německý kancléř Scholz ujistil, že těžba bude odpovídat „nejvyšším standardům“ ochrany životního prostředí. Šefčovič hovořil o „historickém dni“ a dohodu ocenil jako krok Srbska směrem do Evropské unie. Nejeuforičtěji se podle DPA po podpisu vyjádřil Vučić. „Pro nás to bude znamenat bod obratu a kvantitativní skok do budoucna, něco, co jsme nepovažovali za možné,“ řekl srbský prezident.

Srbsko požádalo o členství v EU v prosinci 2009 a status kandidátské země mu byl udělen v březnu roku 2012 poté, co Bělehrad a Priština dosáhly dohody o regionálním zastoupení Kosova. Přístupová jednání byla formálně zahájena dne 21. ledna 2014.

„Začlenění Srbska do EU je, stejně jako v případě Kosova, i nadále úzce spjato s vedením rozhovorů mezi Srbskem a Kosovem, které zprostředkovává EU a které by měly vést k uzavření závazné komplexní dohody o normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Srbsko (stejně jako Kosovo) by mělo začít plnit své závazky vyplývající z přepracované dohody z počátku roku 2023, která má zablokovaný dialog obnovit,“ píše se na stránkách europarlamentu.