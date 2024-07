Lekce fyziky. Zapojili jsme karavan za elektrovůz a spočítali aerodynamiku

Opouštíme Olomouc s plnou baterií. Míříme na sever do Kopřivnice, kde se před devadesáti lety zrodily první sériově vyráběné aerodynamické vozy na světě. Dálnice směr Ostrava je tříproudá a mírně stoupá. Na digitální přístrojové desce elektromobilu Hyundai Ioniq 6 ukazatel rychlosti líně přeskakuje kolem čísla 100.

Předjíždíme jen těžce pracující kamiony. Spotřeba elektrické energie však přesto raketově stoupla. Na začátku cesty se průměrná hodnota pohybovala pod 20 kW na sto kilometrů, teď však atakuje hodnotu 32 kW. Jako by najednou sedan, který v Jižní Koreji aerodynamicky vycizelovali, prorážel hustší atmosféru. Nebo jako by jej brzdila nějaké neviditelná ruka.

Hyundai Ioniq 6 Power 4WD v číslech poháněcí soustava: 239 kW (325 k) a 605 N.m; akumulátor 77,4 kWh

celková hmotnost: 2520 kg

maximální rychlost: 185 km/h

zrychlení 0–100 km/h za 5,2 s

spotřeba elektřiny WLTP: 16,9 kWh/100 km

dojezd: 519 km max. nabíjecí výkon AC/DC: 10,5/232,0 kW.

cena: od 1 579 990 Kč

Stačí pohled do zpětných zrcátek a záhada je vyřešena. Vzadu táhneme stříbrný minikaravan, který pořádně zamíchal s aerodynamickým odporem. Připojili jsme jej právě v Olomouci v rámci neobvyklého redakčního testu.

Na jeho začátku byly jednoduché otázky. Jak moc ovlivní provoz elektromobilu, když za něj šofér připojí minikaravan? O kolik stoupne spotřeba energie? Jak se na celkové spotřebě vozu s vozíkem podepíše jízdní styl? A jak celá souprava elektromobil – obytný přívěs funguje v běžném provozu?

K testu jsme zvolili jako tažného koně čistý elektromobil Hyudai Ioniq 6, který se chlubí součinitelem odporu vzduchu cx = 0,21. „To je nejnižší hodnota v produktové nabídce společnosti Hyundai a jedna z nejnižších hodnot v rámci celého automobilového průmyslu,“ komentuje mluvčí českého zastoupení značky David Pavlíček.

Tento osobní vůz jihokorejská automobilka optimalizovala pro cestování na dlouhé tratě nejen celkovým tvarem karoserie, ale i řadou detailů. Auto má aktivní aerodynamické klapky v přídi, minimalizovaný objem prostoru v podbězích kol či zcela zakrytovaný podvozek. Pro test bylo důležité řešení zadní partie vozu, kde dvojice spoilerů zajišťuje potřebnou redukci vztlaku a současně i odtržení vzduchu až v ideálním místě za vozem.

Druhým do party se stal minikaravan LifeStyleCamper SteelDrop, který svým pojetím odkazuje na populární proudnicové přívěsy z padesátých let minulého století. Před začátkem testování z něj technici olomouckého zastoupení značky odšroubovali příčníky, aby proudícímu vzduchu stálo v cestě co nejméně překážek.

Ve virtuálním aerodynamickém tunelu

SteelDrop dostala do rukou pražská firma TechSoft Engineering, která se kolem počítačových simulací pohybuje již 30 let a mimo jiné pomáhala zlepšit aerodynamiku dakarského pick-upu závodníka Martina Prokopa.

„Nejdříve jsme si přívěs změřili a naskenovali,“ popisuje Michael Motygin z TechSoftu. „Pak jsme vytvořili jeho 3Dmodel, a ten jsme ve virtuálním světě propojili s modelem tažného vozu. S těmito vstupními daty jsme mohli začít modelovat vzduch působící při jízdě na vůz. Vlastně jsme vůz s přívěsem vložili do virtuálního aerodynamického tunelu,“ dodává Motygin.

Modelování ukázalo slabá místa přívěsu z aerodynamického hlediska. Odporu přidávaly blatníky s koly vysunutými do strany. „Obecně oblast kol, podběhů a blatníků patří k největším ‚brzdám‘ na vozidlech. Další kritické místo je kolem ostrých hran přechodu mezi boční stěnou a střechou. Způsobuje, že právě v těchto místech se vzduch masivně odtrhává,“ dodává Motygin. Zatímco tažný Ioniq 6 měl zakrytovaný podvozek, u přívěsu tuto partii nikdo neřešil, a tak přidává na odporu vzduchu.

Simulace s celou soupravou pak ukázala nečekaný detail. Zadní část jihokorejského streamlineru neúmyslně posílala proudící vzduch do nejhoršího možného místa celého karavanu: do přechodu mezi bublinou předního nákladního prostoru a čelní stěnou.

„Z našich modelací vyplývá, že minikaravan způsobuje, že celkový součinitel odporu vzduchu soupravy je o 249 procent vyšší a jeho hodnota vychází na cx = 0,52. A to se logicky musí projevit na dojezdu celé soupravy,“ vysvětluje Motygin. „Laicky si to můžeme představit, jako kdyby souprava jela neustále do kopce,“ dodává. Pro řidiče je klíčové, že odpor vzduchu se projevuje při jakékoli rychlosti vozidla a stoupá s jeho rychlostí kvadraticky. Když se rychlost soupravy zdvojnásobí, odpor vzduchu se zvýší čtyřikrát. Pokud se rychlost ztrojnásobí, odpor se zvýší devětkrát a tak dále. A to má u elektromobilů přímý dopad na dojezd. Ukázala to i praxe při testu.

Na posledních dvou úsecích cesty mezi Olomoucí a středočeským Berounem jsme vyměnili rychlost za čas. Z Ioniqa se SteelDropem se stal těžký náklaďák, alespoň co se týká rychlosti a stylu jízdy. Zkoušeli jsme, jak minimalizovat spotřebu. Recept je jednoduchý: udržovat rychloměr kolem číslovky 90 km/h, předvídat, rekuperovat a předjíždět nejlépe z kopce. Na dálničním úseku Olomouc – Humpolec pak byla spotřeba 22,8 kW na sto kilometrů, Z Humpolce do Berouna pak 22,9 kW při stylu jízdy à la kamion.

Minikaravan SteelDrop v číslech hmotnost: 500 kg (prázdný)

délka: 350 cm

výška: 170 cm

šiřka: 195 cm

postel: 140 × 200 cm

solární panely: ano

interiérová baterie: lithiová 55 Аmps/h

nádrž na čistou vodu: 58 litrů

cena: od 13 260 eur

výhradní zastoupení: LifeStyleCamper.cz (www.lifestylecamper.cz)

Proti prvnímu měřenému úseku do Kopřivnice spadla o třetinu, ale cesta zoufale neubíhala. Řečí čísel: na zdolání 136 kilometrů mezi rychlými nabíjecími stanicemi Olomouc – Slavonín a Vystrkovem u Humplolce jsme potřebovali 1:47 hodiny s průměrnou rychlostí 92 km/h. Mimochodem, přívěs může legálně jet stovkou.

Pro každodenní karavanistický život z testu vyplývá ještě jedna skutečnost. Všechny námi navštívené dobíjecí stanice měly příčná stání. Každé nabíjení tak znamenalo nejen 40 minut pauzu, ale také minikaravan odpojit, zaparkovat někde stranou a až potom připojit elektromobil k nabíječce. Nikde nebylo možné dobíjet s připojeným obytným přívěsem. Po čtvrtém nabíjení se připojování stane naprostou rutinou, přičemž díky nízké hmotnosti SteelDropu (500 kg prázdný) se nejedná o žádný brutální fyzický výkon.

Za volantem

Ioniq 6 svého šoféra nenápadně rozmazluje. Tichem na palubě, zvukovou aparaturou či asistenčními systémy. S použitím palubní navigace při hledání dobíjecích stanic si auto samo pracuje s akumulátorem: zapne jeho ohřívání tak, aby nabíjení ve zvoleném bodě bylo co nejefektivnější. Adaptabilní tempomat s nevtíravým asistentem jízdy v pruzích (Lane Assist) dělají z cestování po dálnici, po které drtivá většina testu vedla, pohodovou záležitost. Naplno si to řidič uvědomí, když vyjede se zapojeným přívěsem. Část asistenčních systému se totiž automaticky vypne a celé řízení soupravy si musí šofér odpracovat.

Subjektivně se nezdá, že by minikaravan s maximální povolenou hmotností 750 kilogramů nějak dramaticky snižoval akceleraci streameru od Hyundaie. Ostatně vozidlo má pod kapotou 325 koní a elektromobily obecně disponují největším točivým momentem hned při rozjezdu. Právě nízká hmotnost je jedním z benefitů minikaravanů. Umožňuje totiž je táhnout šoférům s obyčejným řidičákem na osobní auto, tedy s řidičským oprávněním skupiny B.