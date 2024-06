Cesta do Chorvatska 2024: Rakousko zavedlo jednodenní známku, Maďaři také

Autem a obytňákem do Chorvatska Jak na dálniční poplatky

Poplatky pro cestování osobní vozem a obytným vozem se na trase Česká republika – Chorvatsko v některých zemích liší. Všechny dálniční známky se dnes dají koupit elektronicky. Doporučujeme využívat oficiální e-shopy. Na internetových stránkách, které provozují zprostředkovatelé a které ve vyhledávačích vybíhají na horních sponzorovaných pozicích, zákazník riskuje vyšší cenu. V Rakousku, Slovinsku i Chorvatsku jsou některé dálniční tunely zatíženy zvláštním mýtem. Rakousko: největší novinkou je zavedení jednodenní známky, která pro vozidla do 3,5 tuny (osobní auta i obytné vozy) vyjde na 8,60 eura (221 Kč), což je výhodnější pro tranzitující turisty. Desetidenní známka vyjde na 11,50 eura (295 Kč). Existuje i dvojměsíční známka za 28,90 eura (742 Kč). Známku lze koupit jako nálepku na hraničních přechodech, na čerpacích stanicích a podobně. Pokud ji kupujete v Česku, pohlídejte si cenu. Loni nám prodejce chtěl naúčtovat v korunách o zhruba třetinu vyšší cenu, než byla cena známky. Známku koupíte i online, na adrese https://shop.asfinag.at/cs/. Pro nepodnikatele je digitální dálniční známka platná až za 18 dní ode dne zakoupení v e-shopu (kvůli případné reklamaci.) Pro podnikatele však platí okamžitě. Slovensko: osobní automobily i obytné vozy platí stejnou cenu. Desetidenní známka vyjde stejně jako v roce 2023 na 12 eur (308 Kč), měsíční pak na 17 eur (437 Kč). Karavanisté, kteří táhnou přívěs, si však na Slovensku musí pohlídat celkovou hmotnost soupravy. Pokud je do 3,5 tuny, stačí jedna známka, ale při překročení tohoto limitu je potřeba koupit známky dvě. Oficiální obchod pro koupi známky najdete na https://eznamka.sk/sk/ Maďarsko: od 1. dubna 2024 Maďarsko zavedlo jednodenní dálniční známku. Pro osobní vozy (kategorie D1) stojí 5 150 forintů (360 Kč), desetidenní 6 400 forintů (450 Kč) měsíční pak 10 360 forintů (725 Kč). Pro obytná auta v kategorii M1 s počtem míst do 7 a hmotností do 3 500 kg platí stejné ceny. Známku koupíte on-line na oficiálním e-shopu: https://nemzetiutdij.hu/cz Slovinsko: mýto na slovinských dálnicích se třetím rokem platí elektronicky na adrese https://evinjeta.dars.si . Osobní vozy spadají do kategorie 2A, kde měsíční známka stojí 32 eur (822 Kč) a týdenní 16 eur (411 Kč) Ceny zůstaly stejné jako v roce 2023), obytná auta spadají také do třídy 2A. Podmínkou je, že v oficiálních dokladech jsou otypována jako obytná. Chorvatsko: letos naposledy se automobilisté v Chorvatsku setkají s klasickými mýtnicemi. Od konce roku 2024 by na chorvatských dálnicích měli začít testovat nový systém elektronického mýta. Ceny mýta závisí na délce trasy a výšce, hmotnosti a počtu náprav vozidla. Zatímco osobní automobil na trase Umag – Nova Vas zaplatí 1,30 eura (33 Kč), pro obytné auto vyjde mýto na 2,30 eura (59 Kč). Soupravy s obytným přívěsem i obytné vozy do 3.5t spadají do skupiny 2. Ušetřit na mýtu můžete pomocí ENC krabičky. Zaprvé se vyhnete frontám u mýtných bran a za druhé budete platit nižší mýtné zhruba o 22%. Zapůjčení krabičky ENC vyjde na 400 Kč za 12 dnů (+1 000 Kč vratná kauce), resp. 600 Kč na 17 dnů (+ vratná kauce 1 200 Kč). Interaktivní kalkulačku pro výpočet ceny mýtného najdete na https://bina-istra.com/en/cestarina/cjenik-dionica-na-karti Přepočty cen jsou uvedené v kurzu 25,7 Kč za jedno euro účtovaném naší bankou. Veškeré poplatky za dálnice a tunely se během cesty do Chorvatska dají zaplatit platební kartou. Cílem naší cesty je Istrie. Můžeme použít čtyři trasy:

Klasická trasa: Praha–Brno–Vídeň–Maribor–Lublaň–Novigrad

Moravská trasa: Brno–Lanžhot–Bratislava– Győr–Letenye–Maribor–Lublaň–Novigrad

Ostravská trasa: Ostrava–Žilina–Bratislava–Győr–Letenye–Maribor–Lublaň–Novigrad

Jihočeská trasa: České Budějovice – Linec – Salcburk – Villach – Lublaň – Novigrad